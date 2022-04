Szykuje się nowa polska ofensywa. Na celowniku Bliski Wschód i Afryka

Światowa Wystawa Expo 2020 w Dubaju za nami. Jak mówi prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Krzysztof Drynda, na konkretne podsumowania obecności Polski na tym wydarzeniu jest jeszcze za wcześnie. - Wystawa się kończy, ale nie kończy się nasza praca tutaj. PAIH w zeszłym roku przyjęła nową strategię, zgodnie z którą bardzo mocno będziemy się skupiać na rynkach Bliskiego Wschodu i Afryki. Widzimy tutaj olbrzymi potencjał - mówił WNP.PL w Dubaju szef PAIH Krzysztof Drynda.

Na Expo pokazały się nie tylko firmy, ale także województwa, które promowały się w Dubaju.- Polskie regiony, które wzięły udział w Światowej Wystawie Expo, miały okazję zaprezentować swój własny program, w którym znalazła się również część biznesowa. Była to z jednej strony okazja do nawiązywania bezpośrednich relacji przez firmy z poszczególnych regionów. Z drugiej strony regiony miały też okazję nawiązywania kontaktów ze swoimi odpowiednikami z krajów z różnych stron świata. Trzeba pamiętać, że światowa wystawa zgromadziła ponad 190 państw - podkreśla Krzysztof Drynda.A co po Expo 2020? Jak podkreśla szef PAIH, co prawda wystawa się skończyła, ale nie kończy się praca tutaj.- Biznesowe i gospodarcze relacje nawiązane podczas Expo 2020 będziemy wykorzystywać w kolejnych miesiącach. PAIH w zeszłym roku przyjęła nową strategię, zgodnie z którą bardzo mocno skupimy się na rynkach Bliskiego Wschodu i Afryki. Będziemy pokazywać polskim przedsiębiorcom możliwości handlowe i inwestycyjne, a także bardzo mocno namawiać ich do zaangażowania się na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Widzimy tutaj olbrzymi potencjał. Pandemia i wojna w Ukrainie pokazują dodatkowo, że kwestia związana z dywersyfikacją, także pod kątem geograficznym, jest niezwykle istotna w dzisiejszym świecie - podsumował Krzysztof Drynda.PAIH nie planuje jednak na razie zwiększać fizycznie swojej obecności na bliskowschodnich i afrykańskich rynkach.- W tej chwili mamy 5 biur w krajach afrykańskich. Zobaczymy, jak będzie się rozwijała dalej współpraca gospodarcza... Nasze biura podążają za przedsiębiorcami. Tam, gdzie będzie taka potrzeba, tam będziemy nasze biura otwierać - wyjaśnił Krzysztof Drynda, dodając, że obecnie PAIH myśli bardziej o tworzeniu swojego rodzaju regionalnych hubów, obsługujących kilka rynków z jednej lokalizacji.