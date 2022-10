Szykuje się wielka fuzja w amerykańskim handlu detalicznym

Amerykańska firma Kroger zamierza za prawie 25 miliardów dolarów kupić swojego konkurenta Albertsonsa i docelowo kontrolować 13,5 procent detalicznego rynku handlowego w Stanach Zjednoczonych.

Transakcja zakupu firmy handlowej Albertsons może się sfinalizować dopiero w 2024 roku. Amerykański koncern z branży handlu detalicznego Kroger zaproponował akcjonariuszom konkurencyjnej spółki po 34,1 dolara za jedną akcję. Stanowi to premię około 30 procent powyżej średniej ceny z ostatniego miesiąca.

Celem tej operacji jest stworzenie nowego podmiotu, który będzie dysponował około 5 tysiącami sklepów i zatrudniał łącznie ponad 710 tysięcy pracowników. Obroty połączonej firmy są szacowane na 200 miliardów dolarów rocznie. Po fuzji powstałby trzeci co do wielkości podmiot, który kontrolowałby 13,5 procent rynku detalicznej sprzedaży, szacowanej w Stanach Zjednoczonych na 1,4 biliona dolarów w 2022 roku.

Obecnie dominującą pozycję mają dwie sieci Walmart i Whole Foods (ta druga została w 2017 roku kupiona przez Amazona za 13,7 miliarda dolarów).

Związkowcy z obu firm wyrażają obawy co do fuzji, podkreślając niebezpieczeństwo związane z koniecznością zamknięcia kilkuset sklepów i potencjalnymi zwolnieniami pracowników. Dostrzegają jednak problemy związane z rosnącymi kosztami prowadzenia biznesu wynikającymi z wysokiej inflacji, wzrostu cen paliwa i energii elektrycznej, a także znacznego podniesienia kosztu obsługi kredytów obrotowych.

Poważną przeszkodą w doprowadzeniu tej transakcji do końca, może być sprzeciw amerykańskiej FTC (Federal Trade Commission), czyli federalnej instytucji antymonopolowej. Bez jej zgody zakup akcji nie dojdzie w ogóle do skutku. W publicznych wypowiedziach szefowa FTC Lina Khan sprzeciwia się procesom konsolidacji korporacyjnych, które ograniczają swobodę prowadzenia biznesu i przez to ograniczają konkurencję. Ta fuzja dotyczy bowiem 85 milionów amerykańskich gospodarstw domowych i dlatego zostanie poddana dogłębnej analizie.