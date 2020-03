Szymon Hołownia na spotkaniach wyborczych w Londynie

Spotkania z Polakami mieszkającymi w Wielkiej Brytanii, wywiady dla mediów polonijnych oraz udział w Polskim Forum Ekonomicznym studentów London School of Economics to główne punkty zakończonej w niedzielę wizyty kandydata na prezydenta RP Szymona Hołowni w Londynie.

"Rozmawialiśmy o problemach, z którymi się borykają, o nadziejach, które mają, o tym jak oni stąd widzą polską politykę i Polskę i co musiałoby się w Polsce zmienić, żeby stała się takim krajem, do którego mogliby wrócić" - powiedział PAP Hołownia.

Jak wyjaśnił, jedną ze spraw, na które wskazywano podczas rozmów, jest uzyskiwanie statusu osoby osiedlonej, z czym mają szczególny problem osoby bezdomne lub mające różne trudne sytuacje życiowe. Inne to niewystarczająca liczba lokali wyborczych, kolejki przy załatwianiu spraw paszportowych w konsulatach.

"Pojawił się też temat, który spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem - utworzenia okręgu wyborczego dla zagranicy, tak aby Polacy mieszkający za granicą nie dołączaliby swoich głosów do tej dużej liczby głosów w okręgu Warszawa, tylko wybieraliby swoich posłów, którzy mówiliby o jej realnych problemach. To przywróciłoby sprawczość olbrzymiej rzeszy Polaków, którzy za granicą mieszkają i dziś nie głosują, nie ma ich tak naprawdę na naszych radarach, czują się obywatelami drugiej kategorii, bo nie czują, by na cokolwiek w kraju mieli wpływ" - mówił Hołownia.

Kandydat na prezydenta relacjonował też o tym, co mówili uczestnicy jego spotkań wyborczych w sprawie powrotu do Polski. "Mówili wiele o tym, że Polska do której chcieliby wrócić, czy mogliby to rozważyć, to Polska, w której nie ma wojny polsko-polskiej, Nie wiedzą, skąd przy takich warunkach, które Polska dzisiaj ma, jest taki poziom wewnętrznej agresji. Boją się też, czy jeśli by wrócili, to odnaleźliby perspektywy w Polsce" - mówił, wyjaśniając, że nie chodzi tylko o same zarobki, ale też o takie kwestie jak edukacja, ochrona zdrowia, podejście urzędów skarbowych do podatników.

Hołownia podkreślił, że Polska potrzebuje doświadczenia, wiedzy i umiejętności osób, które wyjechały oraz zapewnił, że jeśli zostanie wybrany, to będzie robił wszystko by podtrzymywać więź także z tymi, którzy nie zdecydują się na powrót do kraju.

W sobotę Hołownia wziął udział w Polskim Forum Ekonomicznym zorganizowanym przez polskie stowarzyszenie studenckie na LSE - LSE SU Polish Business Society, gdzie m.in. wraz z byłym premierem Janem Krzysztofem Bieleckim rozmawiał o efektach transformacji gospodarczej w Polsce.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński