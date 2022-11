Szynkowski vel Sęk dla wPolityce.pl: niech europoseł Jacek Saryusz-Wolski przekona kolegów z EKR-u

Powinnością europosła w szczególności jest to, by przekonywać koleżanki i kolegów w PE, w szczególności z EKR-u, by głosowali w tej sprawie wyrażając swój sprzeciw wobec nowych propozycji- powiedział minister ds. europejskich RP Szymon Szynkowski vel Sęk portalowi wPolityce.pl.

Europoseł PiS Jacek Saryusz-Wolski przypomniał na Twitterze, że UE planuje nałożyć trzy nowe podatki (ETS, opłatę od importu emisji CBAM i podatek od korporacji) i że w tych trzech kwestiach Polsce przysługuje prawo weta. Z kolei na antenie telewizji wPolsce.pl Saryusz-Wolski powiedział, że Polska powinna zawetować te podatki.

Portal wPolityce spytał Szynkowskiego vel Sęka, czy byłaby to dobra strategia.

"Jestem zaskoczony, że europoseł Jacek Saryusz-Wolski wywołuje publicznie rząd do odpowiedzi w tej sprawie. W ostatnim miesiącu miałem okazję trzykrotnie rozmawiać z Panem europosłem i tłumaczyłem mu wówczas, że nasze stanowisko w sprawie nowych podatków i nowych środków UE jest znane od dawna i w oczywisty sposób sceptyczne. Natomiast nie ma w tej chwili zaplanowanego żadnego głosowania na Radzie UE w tych sprawach. W najbliższych tygodniach, a nawet najprawdopodobniej miesiącach, nie będzie w tej sprawie głosowania, a zatem nie będzie nawet możliwości zastosowania prawa weta" - odpowiedział minister.

"Prosiłem natomiast Pana europosła o inną kwestię - w przyszłym tygodniu ta sprawa będzie głosowana w PE i powinnością europosła w szczególności jest to, by przekonywać koleżanki i kolegów w PE, w szczególności z EKR-u, by głosowali w tej sprawie wyrażając swój sprzeciw wobec nowych propozycji. Mam zatem nadzieję, że europoseł Jacek Saryusz-Wolski równie dużo sił, które w tej chwili wkłada w przekonywanie polskiego rządu do czegoś, do czego przekonywać polskiego rządu nie trzeba, włoży w przekonywanie kolegów z EKR-u, gdzie wiem, że zdania są podzielone" - dodał.

Minister był też pytany, czy jeżeli propozycje tych trzech podatków (od ETS, CBAM i korporacji) staną na Radzie Europejskiej, to Polska skorzysta z prawa weta?

"Wyraziłem swoją opinię w tej sprawie, jestem sceptyczny wobec tych propozycji. Natomiast nie możemy tworzyć hipotetycznych stanowisk rządu. Takie stanowisko podaje się wtedy, kiedy jest konkretna propozycja aktu prawnego i konkretne głosownie. Gdyby te propozycje pojawiły się w podobnym kształcie, jak jest to proponowane dzisiaj, to moja rekomendacja byłaby tutaj jednoznacznie negatywna i to też jasno powiedziałem europosłowi Saryuszowi-Wolskiemu" - powiedział Szynkowski vel Sęk.

"Naprawdę nie ma powodu, żeby wyważać otwarte drzwi w odniesieniu do rządu, warto natomiast w tej sprawie skupić się na lobbowaniu w Parlamencie Europejskim" - powiedział.