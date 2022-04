Szynkowski vel Sęk: w środę w Berlinie pojawią się billboardy akcji "Stop Russia now!"

W środę pojawią się w Berlinie billboardy akcji "Stop Russia now!", ale w mediach społecznościowych już zaczęły się pojawiać - powiedział we wtorek w Berlinie wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.

Podczas konferencji prasowej w Berlinie wiceszef MSZ odniósł się do rosyjskiej agresji na Ukrainie i tego, jak informacje o tym mają docierać do społeczeństw w Europie. "Naszym zadaniem jest również docieranie z tymi informacjami i z naszymi racjami i budzenie sumień opinii publicznej tutaj, w Niemczech. Jutro pojawią się billboardy w Berlinie, ale w przestrzeni mediów społecznościowych one już zaczęły się pojawiać" - powiedział Szynkowski vel Sęk.

W sobotę premier Mateusz Morawiecki zainaugurował akcję billboardową pod hasłem "Stop Russia now!". Podkreślił, że ma ona budzić sumienia polityków Europy Zachodniej, którzy zbyt szybko chcieliby wrócić w "koleiny normalności" w relacjach z putinowską Rosją.

Na banerach znajdujących się na platformach i przyczepach samochodowych, fotografie wojenne z Ukrainy zostały zestawione ze zdjęciami ukazującymi zwykłe życie mieszkańców krajów Zachodu. Fotogramy opatrzono hasłami, które - jak powiedział Morawiecki - mają poruszyć sumieniami polityków.

I tak na jednym z billboardów umieszczono zdjęcie śpiącego dziecka, które przytula misia, a fotografia została zaopatrzona w napis "Berlin" oraz flagę RFN. Zdjęcie to zestawiono z obrazem zrujnowanego ukraińskiego miasta Borodjanka. Oba zdjęcia uzupełniono napisem w języku niemieckim: "Gdzie jest miś twojego dziecka?" oraz logiem akcji "#Stop Russia now!".

W ramach kampanii przygotowano również wielkowymiarowe plakaty zawierające symbole graficzne. Na jeden z billboardów przedstawiono dystrybutor paliw, obok umieszczono hasło w języku angielskim: "Bloodoil funds Russia's genocide in Ukraine" (krwawa ropa naftowa finansuje ludobójstwo Rosji na Ukrainie).