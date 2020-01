Tadżykistan: Aresztowano 113 rzekomych członków Bractwa Muzułmańskiego

Tadżycka policja aresztowała 113 osób oskarżonych o przynależność do zakazanego w tym kraju Bractwa Muzułmańskiego - poinformował we wtorek prokurator generalny Jusuf Rachmon. To część kampanii władz wymierzonej w islamskich duchownych i nauczycieli - wskazują media.

"Celem tej grupy jest obalenie rządu siłą i ustanowienie państwa islamskiego, w wielu krajach zostało one zakazane jako organizacja terrorystyczna i ekstremistyczna" - powiedział Rachmon.

Prokurator dodał, że wśród aresztowanych było 20 nauczycieli i pracowników różnych uniwersytetów, dwóch obcokrajowców i jeden urzędnik.

Portal EurasiaNet.org twierdzi, że władze w Tadżykistanie od początku 2020 roku przeprowadzają aresztowania wśród islamskich duchownych i nauczycieli w ramach operacji mającej na celu uciszenie głosów dysydentów przed zaplanowanymi na 1 marca wyborami parlamentarnymi i późniejszymi wyborami prezydenckimi.

Wśród osób, które według portalu miały zostać zatrzymane, są wpływowi duchowni suficcy w kraju oraz nauczyciele, którzy otrzymali wykształcenie w krajach muzułmańskich.

W ostatnich latach rząd tej zdominowanej przez muzułmanów byłej republiki radzieckiej tłumi opozycję islamistyczną, m.in. zakazując działania Partii Islamskiego Odrodzenia Tadżykistanu (PIOT) i oskarżając jej kierownictwo o spisek.

Władze obwiniają organizacje islamistyczne, w tym bojowników Państwa Islamskiego (IS), za serię śmiertelnych ataków na zagranicznych turystów oraz miejscowy personel więzienny i straż graniczną.

Bractwo Muzułmańskie to sunnicka organizacja założona w Egipcie w 1928 roku przez muzułmańskiego uczonego Hasana al-Bannę. Jego nauki rozpowszechniły się na całym świecie i wpłynęły na różne grupy, ruchy i partie islamskie.

Bractwo twierdzi, że publicznie wyrzekło się przemocy kilkadziesiąt lat temu i realizuje swoje cele za pomocą pokojowych środków; mimo to jest zakazane w wielu krajach jako organizacja ekstremistyczna.

Władze tadżyckie zakazały działalności Bractwa Muzułmańskiego jako grupy ekstremistycznej w 2006 roku.