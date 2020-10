Tadżykistan: Frekwencja w wyborach prezydenckich przekroczyła 70 proc.

Według danych na godz. 15 czasu miejscowego (godz. 13 w Polsce) frekwencja w wyborach prezydenckich przekroczyła 50 proc. i wyniosła 70,7 proc., co oznacza, że wybory są ważne - poinformował przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej Bachtijor Chudojorzoda

"Na podstawie danych, jakie do Centralnej Komisji Wyborczej wpłynęły z 3375 okręgów wyborczych, mogę stwierdzić, że do godz. 15 udział w głosowaniu wzięło 3 mln 495 215 uprawnionych do głosowania, tj. 70,7 proc. osób, których nazwiska figurują na listach wyborców" - oświadczył Chudojorzoda podczas konferencji prasowej transmitowanej przez państwową telewizję. "Na tej podstawie CKW jest uprawniona do ogłoszenia, że dzisiejsze wybory prezydenckie w Tadżykistanie doszły do skutku i są ważne" - zaznaczył.

W Tadżykistanie od wczesnych godzin porannych trwa głosowanie, które wyłoni nowego prezydenta kraju. Niekwestionowanym faworytem wyborów jest prezydent Emomali Rachmon, który ubiega się o urząd po raz szósty.

Rachmon sprawuje władzę w Tadżykistanie od 1994 r. Ten 68-letni polityk, który stał na czele państwa w okresie transformacji ustrojowej, a także podczas wojny domowej, umocnił swą pozycję w 2016 r., gdy z jego inicjatywy zmieniona została konstytucja. Z ustawy zasadniczej zniknął wtedy zapis ograniczający liczbę kadencji, o które może się ubiegać jeden kandydat.

Żaden z czwórki pozostałych kandydatów nie ma szansy, by zagrozić obecnemu głowie państwa. Podczas kampanii nikt z nich nie krytykował otwarcie prezydenta. Przedstawiciele sztabów wyborczych w rozmowie z korespondentem agencji Reutera przyznali, że "szanse na zdobycie pokaźniejszej liczby głosów przez ich kandydatów są znikome".

Niedzielne wybory bojkotuje opozycyjna Partia Socjaldemokratyczna (PSD), która protestuje przeciwko ostatnim zmianom prawnym utrwalającym uprzywilejowaną pozycję rządzącej Ludowo-Demokratycznej Partii Tadżykistanu (LDPT).

Przedstawiciele opozycji krytykują też nepotyzm, jaki cechuje rządy Rachmona. Posługujący się przyznanym mu przez Zgromadzenie Reprezentantów tytułem "Gwaranta Pokoju i Jedności Narodowej - Przywódcy Kraju" prezydent Rachmon nie kryje, że jako swego sukcesora widzi syna Rustama Emomoliego Rachmona, który sprawuje obecnie funkcję przewodniczącego Senatu i jest zarazem merem Duszanbe.