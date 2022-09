Tadżykistan: Jeden funkcjonariusz zginął w strzelaninie ze strażnikami granicznymi Kirgistanu

Jeden tadżycki strażnik graniczny zginął, a dwóch zostało rannych w wymianie ognia, do której doszło we wtorek rano na granicy Tadżykistanu i Kirgistanu między strażnikami granicznymi tych państw - poinformowała agencja Reutera opierająca się na mediach rosyjskich cytujących tadżycką straż graniczną.

Władze Kirgistanu również poinformowały o incydencie, ale nie podano bilansu ewentualnych ofiar.

Według strony tadżyckiej niesprowokowani kirgiscy strażnicy ostrzelali posterunek tadżyckich funkcjonariuszy karabinami i moździerzami.

Kirgiska straż graniczna przekazała, że to funkcjonariusze Tadżykistanu pierwsi otworzyli ogień po tym, gdy zostali poproszeni o opuszczenie "pozycji bojowych" wzdłuż granicy. W odpowiedzi kirgiscy strażnicy również użyli broni.

W ostatnich latach wzdłuż kirgisko-tadżyckiej granicy dochodziło do częstych starć, które w 2021 r. niemal nie przerodziły się w otwartą wojnę - przypomina agencja Reutera.

Oba należące niegdyś do ZSRR państwa są sprzymierzone z Rosją, a na ich terenie znajdują się rosyjskie bazy wojskowe. Przywódcy obu krajów mają uczestniczyć w rozpoczynającym się w czwartek szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Samarkandzie w Uzbekistanie. Na to trwające do piątku wydarzenie przybędzie m.in. prezydent Rosji Władimir Putin i przywódca Chin Xi Jinping.