Tadżykistan: Syn prezydenta Emomali Rachmona drugą osobą w państwie

Starszy syn prezydenta Tadżykistanu Emomali Rachmona, Rustami Emomali, został oficjalnie drugą osobą w państwie. Wybrano go na przewodniczącego wyższej izby parlamentu, Rady Narodowej – poinformował regionalny oddział Radia Swoboda, Radio Ozodi.

32-letni syn prezydenta został deputowanym do Rady Narodowej w marcowych wyborach parlamentarnych. Wcześniej od 2017 r. był radnym Duszanbe, a oprócz tego pełni funkcję burmistrza tadżyckiej stolicy.

Zgodnie z konstytucją Tadżykistanu przewodniczący Rady Narodowej kieruje państwem do czasu rozstrzygnięcia wyborów prezydenckich, jeśli szef państwa umrze, poda się do dymisji lub zostanie uznany za niezdolnego do pełnienia funkcji.

Od 2000 r. przewodniczącym Rady Narodowej był były burmistrz Duszanbe Machmadsaid Ubajdułłojew.

Zdaniem ekspertów objęcie przez starszego syna prezydenta tego stanowiska było oczekiwane, ale pytanie polega na tym, jaką formę przybierze teraz reżim polityczny kraju.

Tadżycki politolog zastrzegający sobie anonimowość nazwał wybór syna prezydenta na szefa Rady Narodowej "krokiem do zapewnienia stabilnego przekazania władzy" w sensie przejścia do "dynastycznej formy rządzenia". "Wewnątrz kraju nic szczególnego się nie zmieni - w każdym razie w krótkiej perspektywie, dlatego że ludność i społeczeństwo już od dawna oczekują tego kroku(…). W dalszej perspektywie wszystko zależy od tego, jak władze będą dawać sobie radę z rozwiązaniem problemów społeczno-gospodarczych" - oznajmił.

Zdaniem rosyjskiego politologa Stanisława Szkieli szanse skutecznego zarządzania gospodarką są w takich reżimach "prawie równe zeru", gdyż lojalność odgrywa w nich większą rolę niż kompetencja. Szkiel nazywał system polityczny Tadżykistanu "klanowym autorytaryzmem", w którym proces rekrutacji elity opiera się na bezpośrednich krewnych.

Tymczasem w opinii byłego dyrektora Centrum Badań strategicznych przy prezydencie Tadżykistanu Sajfułło Safarowa zajęcie przez syna prezydenta nowego stanowiska nie znaczy jeszcze, że zasiądzie on w przyszłości na fotelu prezydenckim.

Eksperci w Tadżykistanie uważają, że zważywszy na gospodarczą zależność Tadżykistanu od graczy zagranicznych udane przejęcie władzy w tym kraju zależy od aprobaty kluczowych partnerów, przede wszystkim Rosji i Chin.

Dyrektor Centrum Badań Problemów Azji Środkowej i Afganistanu Instytutu Badan Międzynarodowych Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych Andriej Kazancew uważa, że dla tych dwóch krajów najważniejsza jest stabilność w regionie.

"Ani Pekin, ani Moskwa nie będą sprzeciwiać się przekazaniu władzy Rachmona. Moskwa może i chciałaby zmienić sytuację na taką, która gwarantuje długoterminową stabilność, ale teraz nie będzie się w to angażować. A Chiny otwarcie mówią, że jest im wszystko jedno, byle tylko były przestrzegane wszystkie istniejące porozumienia. Zachód będzie protestować, ale Rachmon ma dość zasobów, szczególnie przy poparciu Chin, by te zastrzeżenia zignorować" - ocenił ekspert.

Następne wybory prezydenckie odbędą się jesienią 2020 r. 67-letni Emomali Rachom niepodzielnie rządzi Tadżykistanem od listopada 1992 roku.

Małgorzata Wyrzykowska