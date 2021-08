Tajlandia: Antyrządowe demonstracje i kolejne starcia z policją w Bangkoku

Tysiące samochodów, motocykli i ciężarówek wzięły udział w niedzielę w konwoju protestacyjnym, który przejechał przez stolicę Tajlandii do sąsiedniej prowincji Pathum Thani.Wieczorem w pobliżu centrum miasta po raz kolejny doszło do starć demonstrantów z policją

To kolejna odsłona ulicznych protestów przeciwko premierowi Prayuthowi Chan-ocha, które na nowo rozgorzały na początku sierpnia.

Niedzielny przejazd przez Bangkok zorganizowali działacze ruchu tzw. czerwonych koszul. Główny organizator konwoju, Sombat Boonngamanong, podkreślił, że jego uczestnicy mają szefowi rządu do przekazania jedynie to, by natychmiast odszedł. "Miał szansę na rządy krajem przez siedem lat. Udowodnił, że nie jest zdolny do bycia jego przywódcą, więc nie możemy mu pozwolić pozostać" - powiedział.

Część gapiów rozwiesiła wzdłuż trasy przejazdu banery z wyrazami poparcia dla protestujących. Niektórzy wznosili pozdrowienia trzema złączonymi palcami - to zaadaptowany przez uczestników antyestablishmentowych demonstracji gest z amerykańskiej serii filmów "Igrzyska śmierci" ("The Hunger Games").

Sombat podkreślił, że jego ruch chce wywrzeć presję nie tylko na rząd, ale również na polityków opozycji, by głosowali za wnioskiem o wotum nieufności dla Prayutha - drugim w tym roku złożonym przez opozycyjne partie. Kolejne samochodowe protesty mają być organizowane codziennie od czwartku, kiedy rozpoczyna się parlamentarna debata na ten temat - zapowiedział.

Po zakończeniu przejazdu po raz kolejny doszło do konfrontacji innej grupy demonstrantów z policjantami w stołecznej dzielnicy Din Daeng. Jak informuje portal Prachatai, starcia wybuchły przy skrzyżowaniu, gdzie mundurowi ustawili barykady z kontenerów, mające nie dopuścić tłumu w okolice znajdującego się na terenie wojskowych koszar domu premiera Prayutha.

Policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych, stosując także wodę z purpurowym barwnikiem i chemikaliami powodującymi podrażnienia skóry i oczu. W mediach społecznościowych opublikowano nagrania z funkcjonariuszami strzelającymi do demonstrantów z broni gładkolufowej.

Niepokoje, które trwają w Tajlandii od lipca 2020 r., w sierpniu zyskały na intensywności. Demonstranci uczestniczą w wielotysięcznych marszach wymierzonych w elity, organizowanych w całym kraju, przede wszystkim w Bangkoku, żądając ustąpienia premiera.

Obserwatorzy zwracają uwagę na rosnącą brutalność policji. O ile przed rokiem na protestach panowała niemal festiwalowa atmosfera, to dziś niemal codziennie dochodzi na nich do scen przemocy - zauważył w ubiegły poniedziałek na swoim portalu amerykański magazyn "Foreign Policy".

Od początku sierpnia mundurowi wielokrotnie używali do rozpędzenia tłumów gumowych kul, gazu łzawiącego i armatek wodnych. Niektórzy z protestujących atakowali policję z użyciem petard, proc i kamieni. Płonęły także policyjne samochody i budki uliczne. Dziesiątki demonstrantów odniosły obrażenia, a organizacje broniące praw człowieka wezwały władze do ograniczenia brutalności podległych im służb i wyciągnięcia konsekwencji wobec odpowiedzialnych za postrzelenia uczestniczących w demonstracjach młodych osób.

Blisko związany z armią rząd generała Prayutha Chan-ocha jest coraz ostrzej krytykowany, początkowo za zdelegalizowanie w 2020 roku ważnej partii opozycyjnej, później zaś za nieudolność w opanowywaniu pandemii, w tym zbyt wolne dostarczanie do królestwa szczepionek przeciwko Covid-19, uciążliwe obostrzenia i narastający kryzys gospodarczy.

