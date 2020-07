Tajlandia: Apel o oddawanie osocza, lekarze ostrzegają przed drugą falą zachorowań na Covid-19

Lekarze w Tajlandii apelują do osób wyleczonych z Covid-19 o oddawanie osocza krwi, które może być pomocne w terapii kolejnych chorych. Medycy ostrzegają także przed drugą falą pandemii koronawirusa.

Szef tajlandzkiego zespołu pracującego nad leczeniem ostrych przypadków Covid-19 za pomocą osocza zaapelował do ozdrowieńców o oddawanie go w większej ilości. Wirusolog ze stołecznego Uniwersytetu Chulalongkorna, dr Yong Poovarawan podkreślił, że mimo dobrych wiadomości o postępach w pracach nad lekami i szczepionkami, walka z pandemią pozostaje daleka od zakończenia. Ostrzegł też przed nową falą zachorowań.

Lekarze w Tajlandii, wspólnie z innymi metodami, stosują do leczenia ciężkich przypadków Covid-19 osocze pobrane od pacjentów, którzy wrócili do zdrowia. Ma to poprawić reakcję immunologiczną chorych. Dr Yong poinformował, że planowane są dalsze testy skuteczności w walce z SARS-CoV-2 popularnego w Azji leku antywirusowego favipiravir, który dotychczas był stosowany przy leczeniu grypy.

W środę tajlandzkie służby medyczne ogłosiły zakończenie pierwszej fali zachorowań w tym kraju. Do czwartku w królestwie nie wykryto żadnych przypadków transmisji lokalnej koronawirusa przez 45 kolejnych dni.

Podczas środowej konferencji prasowej ekspert z ministerstwa zdrowia publicznego dr Anupong Sujariyakul ostrzegł jednak przed drugą falą zakażeń, której doświadczyły już inne kraje. Pozytywnie ocenił ostrożność rządu w Bangkoku, który - choć kraj jest uzależniony od turystyki - nie zdecydował się na przywrócenie masowych przyjazdów z zagranicy. "Musimy pozostać czujni na każdym kroku, nosząc maseczki, pamiętając o zachowaniu dystansu społecznego i regularnym myciu rąk" - dodał.

Tajlandzcy naukowcy pracują tymczasem nad szczepionką przeciwko Covid-19, która przechodzi obecnie testy kliniczne na małpach. Pod koniec czerwca poinformowano, że jeśli przebiegną one pomyślnie, badania kliniczne z udziałem ludzi mogą się rozpocząć w październiku.

Od 5 czerwca dzienna liczba nowych zakażeń koronawirusem utrzymuje się w Tajlandii na jednocyfrowym poziomie. W środę tamtejsze służby medyczne poinformowały o dwóch nowych przypadkach, co powiększyło ich ogólną liczbę do 3202. Zmarło w sumie 58 chorych na Covid-19.

Tomasz Augustyniak