Tajlandia: Aresztowania po nocnych zamieszkach w Bangkoku

Tajlandzka policja aresztowała ponad 40 osób, w tym nieletnich, po zamieszkach, do których doszło w nocy ze środy na czwartek w Bangkoku. W czasie zajść postrzelony został policjant.

Do starć demonstrantów z policją doszło w 45. rocznicę masakry studentów, dokonanej przez siły bezpieczeństwa na uniwersytecie Thammasat.

Według organizacji Tajscy Prawnicy na rzecz Praw Człowieka (TLHR), ostatniej nocy policja aresztowała 28 uczestników antyrządowego wiecu, który odbył się w stołecznej dzielnicy Din Daeng w związku z rocznicą. Wśród aresztowanych pięć osób było niepełnoletnich. Najmłodsze zatrzymane dziecko ma, według TLHR, 11 lat.

Dziennik "Khao Sod" informuje w czwartek, że w czasie interwencji na pobliskim osiedlu mieszkaniowym jeden z policjantów został postrzelony w głowę przez niezidentyfikowaną osobę. Funkcjonariusz został ranny, gdy próbował aresztować uczestników protestów. Policjant jest nieprzytomny i przebywa na oddziale intensywnej terapii.

W czwartek rano specjalny oddział policji wkroczył na osiedle, dokonując kolejnych aresztowań - pisze "Bangkok Post". Zatrzymana miała zostać jedna osoba pracująca dla niezależnych mediów i dwanaścioro nastolatków, w tym siódemka poniżej 13. roku życia i piątka w wieku poniżej 18 lat. Wiceszef stołecznej policji generał Nitithorn Jintakanon poinformował, że obecnie przesłuchiwanych jest 29 osób. Stwierdził, że w czasie przeszukania w mieszkaniach znaleziono wiele sztuk broni, a śledztwo w tej sprawie będzie trwało.

Do niepokojów w Bangkoku doszło w 45. rocznicę masakry na uniwersytecie Thammasat, w czasie której funkcjonariusze sił bezpieczeństwa i członkowie prawicowych organizacji paramilitarnych zamordowali co najmniej kilkudziesięcioro studentów protestujących przeciwko powrotowi do kraju obalonego wojskowego dyktatora Thanoma Kittikachorna. W zorganizowanych w środę uroczystościach upamiętniających te wydarzenia wzięło udział wielu prominentnych działaczy opozycji, zabrakło na nich jednak przedstawiciela władz - donoszą miejscowe media.

Od 2020 roku w Tajlandii trwają uliczne wystąpienia skierowane przeciwko rządzącym elitom. Ich uczestnicy bezskutecznie żądają ustąpienia blisko związanego z armią rządu generała Prayutha Chan-ocha oraz reform konstytucyjnych, w tym ograniczenia roli monarchii. Od lata br. demonstracje w Bangkoku stają się coraz brutalniejsze, często przeradzając się w potyczki z policją. Mundurowi wielokrotnie używali do rozpędzenia tłumów gumowych kul, gazu łzawiącego i armatek wodnych. Niektórzy z protestujących atakowali ich z użyciem petard, proc i kamieni. Płonęły także policyjne samochody i budki uliczne.

Aresztowano dziesiątki demonstrantów, w tym wielu niepełnoletnich. Organizacje broniące praw człowieka wezwały władze do ograniczenia brutalności podległych im służb i wyciągnięcia konsekwencji wobec odpowiedzialnych za postrzelenia młodych protestujących.

Tomasz Augustyniak