Tajlandia: Demonstranci usunięci spod siedziby rządu

Tajlandzka policja usunęła w czwartek rano uczestników prodemokratycznego wiecu spod siedziby rządu w Bangkoku i aresztowała czwórkę liderów protestów. Władze wydały też dekret, zakazujący dalszych ulicznych zgromadzeń.

W środę wiele tysięcy demonstrantów przemaszerowało spod stołecznego Pomnika Demokracji pod siedzibę rządu, domagając się ustąpienia gabinetu generała Prayutha Chan-ocha.

Liderzy trwających od połowy lipca prodemokratycznych protestów żądają także nowej konstytucji oraz reformy monarchii. Podczas masowych demonstracji, które odbywają się m.in. na terenie kampusów uniwersyteckich w całym kraju i na ulicach Bangkoku, król jest po raz pierwszy publicznie i otwarcie krytykowany.

W środę protesty po raz pierwszy odbywały się na trasie jego przejazdu, a ich uczestnicy starli się ze zwolennikami monarchii. Demonstranci przeszli następnie pod siedzibę rządu i mimo wezwań policji do rozejścia się, rozbili tam obóz, w którym zamierzali pozostać przez trzy dni.

Nad ranem władze wprowadziły nowe przepisy o stanie wyjątkowym, zakazując masowych zgromadzeń oraz publikacji informacji, które mogłyby "wywołać strach" i naruszyć bezpieczeństwo narodowe lub porządek publiczny. Dekret umożliwia także zakazanie wstępu na każdy wskazany przez władze teren. Poprzednie, łagodniejsze przepisy o stanie wyjątkowym, wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa, obowiązywały od marca; termin ten był wielokrotnie przedłużany. Już latem komentatorzy wskazywali, że regulacje mogą być wykorzystywane przeciwko oponentom rządu.

Po wprowadzeniu nowego dekretu mundurowi zmusili nocujących przed rządowym kompleksem do rozejścia się. Co najmniej 20 demonstrantów, w tym czwórkę ich przywódców, aresztowano. Jak poinformowała organizacja Thai Lawyers for Human Rights, na miejscu zostało zatrzymanych trzech liderów wiecu: Parit Chirawat, Arnon Nampha i Panupong Jadnok. Kilka godzin później aresztowana została studencka przywódczyni Panusaya Sithijirawattanakul, która wcześniej wzywała do organizacji kolejnej demonstracji w czwartek po południu.

W czwartek rano rzecznik policji płk Kissana Phathanacharoen przekazał, że podejmuje ona kroki również przeciwko autorom "nielegalnych wiadomości", opublikowanych w mediach społecznościowych.

Zapoczątkowane przez organizacje studenckie prodemokratyczne protesty trwają w Tajlandii od połowy lipca. Ich uczestnicy żądają ustąpienia blisko związanego z armią rządu, przeprowadzenia nowych wyborów oraz reform politycznych, w tym ograniczenia roli króla i złagodzenia przepisów o obrazie majestatu. Podkreślają także konieczność zmian w konstytucji, w tym procedury wyboru premiera, którego obecnie nominuje de facto rządząca Tajlandią junta.