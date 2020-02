Tajlandia: Już 40 przypadków koronawirusa, władze apelują o zgłaszanie podróży

Ministerstwo zdrowia Tajlandii poinformowało w środę o wykryciu trzech nowych zakażeń koronawirusem. Łączny bilans wzrósł do 40. Władze wzywają pacjentów do zgłaszania historii podróży, a mieszkańców – by unikali wyjazdów do krajów dotkniętych epidemią.

Nowi pacjenci to obywatele Tajlandii. Dwoje z nich wróciło niedawno z wakacji w Japonii, a po powrocie mieli styczność z trzecim pacjentem, który jest ośmioletnim chłopcem - przekazał przedstawiciel ministerstwa zdrowia publicznego Sukhum Kanchanapimai.

Według portalu dziennika "Khaosod" zakażeni to dziadek, babcia i wnuk.

Jeden z pacjentów nie poinformował po zgłoszeniu się do lekarza o swojej podróży do Japonii. "Musimy skrytykować tę sprawę (…) sprawiła nam wiele kłopotów" - oświadczył minister zdrowia Anutin Charnivakul, oceniając, że mężczyzna mógł w ten sposób zarazić wiele osób.

Według komunikatu centrum medycznego w Bangkoku pacjent miał kontakt z 30 członkami personelu. Testy na obecność wirusa dały u nich wynik negatywny. Obecnie przebywają oni na kwarantannie w warunkach domowych - przekazała agencja Reutera.

Szkoła, do której chodzi zakażony ośmiolatek, została zamknięta na 14 dni, a cały personel zostanie przebadany - poinformował "Khaosod".

Sukhum powiedział, że urzędnicy ministerstwa zdrowia publicznego nie będą mogli podróżować do krajów o wysokim ryzyku zakażenia. Wśród państw i regionów uznanych za ryzykowne są Chiny, Makau, Hongkong, Korea Płd., Singapur, Włochy i Japonia.

Anutin wezwał mieszkańców kraju, aby zrezygnowali z wyjazdu za granicę, jeśli nie jest on konieczny. "Co do linii lotniczych, proszę o ograniczenie promocji (…) Choć bilety są tanie, to mogą być wasze ostatnie wakacje" - powiedział minister na briefingu prasowym.

Andrzej Borowiak