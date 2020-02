Tajlandia: Kolejny przypadek zakażenia nowym koronawirusem

Ministerstwo zdrowia Tajlandii poinformowało we wtorek o wykryciu kolejnego przypadku zakażenia nowym koronawirusem. Podnosi to liczbę tamtejszych zachorowań do 33 .

Chora to 54-letnia kobieta z chińskiego miasta Wuhan, która przebywała pod kwarantanną po kontakcie z innym chińskim pacjentem. Dyrektor departamentu kontroli zachorowań w ministerstwie zdrowia Suwanchai Wattanayingcharoenchia poinformował, że stan chorej nie jest ciężki.

Dziesięcioro z 33 chorych, u których tajlandzkie służby medyczne zdiagnozowały ciężkie zapalenie płuc, wywoływane przez nowego koronawirusa, wyzdrowiało i wróciło do domów.

Tajlandia to trzeci kraj - po Chinach i Singapurze - z największą liczbą chorych. Jak podaje dziennik "South China Morning Post", na całym świecie zanotowano do wtorku 43 103 zakażenia, w tym 42 638 w Chinach kontynentalnych. Ponad tysiąc pacjentów zmarło, a przeszło 4 tys. wyzdrowiało. Dwie ofiary śmiertelne poza Państwem Środka zanotowano na Filipinach i w Hongkongu.

Tomasz Augustyniak