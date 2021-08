Tajlandia: Kolejny wieczór zamieszek po antyrządowych wiecach w Bangkoku

Gaz łzawiący, gumowe kule i petardy po raz kolejny zostały w piątek wieczorem użyte podczas starć policji z antyrządowymi demonstrantami w stolicy Tajlandii, Bangkoku.

Piątek był siódmym dniem z rzędu, w którym na ulicach Bangkoku doszło do walk demonstrantów z policją. Zamieszki rozpoczęły się w stołecznej dzielnicy Din Daeng, niedaleko domu premiera. Mundurowi użyli przeciwko demonstrantom gazu łzawiącego, a ci odpowiedzieli petardami i bombami dymnymi. Na jednym z nagrań wideo opublikowanych w mediach społecznościowych widać funkcjonariusza strzelającego gumowymi kulami z krótkiego dystansu do motocyklisty.

W ciągu dnia członkowie i sympatycy młodzieżowej grupy Thalu Fah ("Niebo") przejechali motocyklami i samochodami pod ambasady USA, Chin i Szwajcarii, protestując przeciwko nadużyciom, jakie zarzucają rządowi generała Prayutha Chan-ocha.

Wezwali USA i Chiny do zbadania nieprawidłowości przy dystrybucji podarowanych przez te kraje szczepionek przeciwko koronawirusowi. Jak napisano w petycji, 1,5 mln dawek preparatu Pfizera zamiast do medyków miało trafić do oficerów wojska i osób powiązanych z rządzącymi. Działacze zarzucają także rządowi niejawne rozdysponowanie dostarczonych do Tajlandii szczepionek Sinovac Biotech - poinformował na portalu dziennik "Khao Sod".

W petycji do rządu Szwajcarii aktywiści zwrócili uwagę na przemoc, której siły bezpieczeństwa dopuszczają się wobec protestujących, łamiąc w ten sposób postanowienia konwencji genewskich.

To samo napiętnowała w czwartek organizacja Amnesty International, która wezwała do przeprowadzenia dochodzenia i pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców postrzeleń uczestniczących w demonstracjach nastolatków, do których doszło w ostatnich dniach.

Niepokoje, które trwają w Tajlandii od lipca 2020 r., w ostatnich tygodniach zyskały na intensywności. Demonstranci uczestniczą w wielotysięcznych marszach wymierzonych w elity, organizowanych w całym kraju, przede wszystkim w Bangkoku, żądając ustąpienia premiera. Od ubiegłej soboty do zamieszek z policją dochodzi każdego dnia.

Blisko związany z armią rząd generała Prayutha Chan-ocha jest coraz ostrzej krytykowany, początkowo za zdelegalizowaniem ważnej partii opozycyjnej, później zaś ze zbyt wolne dostarczanie do królestwa szczepionek przeciwko Covid-19, uciążliwe obostrzenia i narastający kryzys gospodarczy.

