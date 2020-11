Tajlandia: Król przesyła wyrazy miłości demonstrantom i mówi o “kraju kompromisu”

W bezprecedensowej wypowiedzi dla zagranicznych mediów tajski król wyznał w niedzielę wieczorem, że kocha krytykujących go obywateli. Władca wydawał się sugerować, że z kryzysu, wywołanego przez trwające od miesięcy prodemokratyczne protesty, może się znaleźć kompromisowe wyjście.

Król Maha Vajiralongkorn (Rama X) i królowa Suthida spotkali się w niedzielę wieczorem z tysiącami swoich zwolenników po ceremonii religijnej, w której para uczestniczyła w pałacu w Bangkoku. Stojący w tłumie korespondent brytyjskiej telewizji Channel 4 zdołał zadać władcy pytanie o trwające od połowy lipca prodemokratyczne protesty. Ich uczestnicy żądają m.in. ustąpienia rządu i ograniczenia roli monarchii. To pierwsza od dziesięcioleci bezpośrednia wypowiedź tajskiego władcy dla mediów.

Dziennikarz Channel 4 Jonathan Miller zapytał króla, co ma do powiedzenia protestującym, którzy domagają się reform. W pierwszej chwili Rama X odmówił komentarza, by ostatecznie oświadczyć: "Kochamy ich mimo wszystko". Dopytywany, czy istnieje przestrzeń do kompromisu odpowiedział, że "Tajlandia jest krajem kompromisu". Następnie do reporterów podeszła córka monarchy, księżniczka Sirivannavari, zapewniając, że rodzina królewska kocha tajski naród bez względu na wszystko.

Król, który większość czasu spędza w Niemczech, od połowy października przebywa w rodzinnym kraju. To najdłuższy jego pobyt odkąd wstąpił na tron w 2016 roku. Jak zauważył w niedzielę magazyn "Nikkei Asia", władca jest w tym czasie niespotykanie aktywny publicznie. Źródła magazynu potwierdziły, że ma pozostać w Tajlandii do końca roku.

Od połowy lipca w całym kraju trwają masowe protesty zapoczątkowane przez organizacje studenckie. Ich uczestnicy domagają się ustąpienia blisko związanego z armią rządu, który pozostaje w ścisłym sojuszu z tronem. Chcą też demokratycznych reform, w tym zmian w konstytucji, ograniczenia roli monarchy i złagodzenia prawa o obrazie majestatu. Przekonują, że choć w Tajlandii od 1932 roku formalnie panuje ustrój demokratyczny, to dziedziczni władcy zachowali zbyt duże wpływy.

Wszelka krytyka króla i członków rodziny panującej jest prawnie zakazana i grozi za nią do 15 lat więzienia. Otwarta i publiczna krytyka monarchii, do której dochodzi w czasie trwających masowych wystąpień, to wydarzenie bez precedensu w historii Tajlandii.

Król Maha Vajiralongkorn, który od 2016 r. panuje jako Rama X, po objęciu władzy znacznie powiększył swoje uprawnienia. Przejął bezpośrednią kontrolę nad częścią wojska i pałacowym skarbcem o wartości dziesiątek miliardów dolarów. Na liście żądań protestujących studentów znalazło się m.in. ujawnienie szczegółów królewskich finansów. Podczas piątkowego wiecu zarzucili rządowi przeznaczenie w tegorocznym budżecie 29 mld bahtów (929 mln USD) na potrzeby dworu.