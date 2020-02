Tajlandia: Liczba ofiar strzelaniny wzrosła do 21

Liczba ofiar strzelaniny w tajskim mieście Nakhon Ratchasima wzrosła do 21, w szpitalu zmarł ranny policjant. 30 osób jest rannych. Zabójca pozostaje na wolności, próbował uciec z otoczonego przez policję centrum handlowego.

Informację o śmierci policjanta postrzelonego przez żołnierza, który zbiegł z koszar po zabicie swego dowódcy podała lokalna stacja telewizyjna. Z centrum handlowego gdzie ukrywa się napastnik uciekło kolejnych pięć osób, jedna z nich jest ranna. On sam próbował wydostać się z centrum ale policja to udaremniła. Media informują, że policja przygotowuje się do akcji neutralizacji napastnika.