Tajlandia: Lider zwycięskiej partii: nie próbujcie przeciwstawić się wynikom wyborów, bo zapłacicie wysoką cenę

Pita Limjaroenrat, lider zwycięskiej liberalnej partii Move Forward zapowiedział utworzenie koalicji, która będzie dysponowała 309 miejscami w 500-osobowej Izbie Reprezentantów. Ostrzegł, że próby przeciwstawienia się rezultatom wyborów będą wiązały się z "wysoką ceną" - poinformowała w poniedziałek agencja Reutera.

"Jestem Pita Limjaroenrat, przyszły premier Tajlandii" - przedstawił się dziennikarzom 43-letni przywódca MF podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. "Jesteśmy gotowi do utworzenia rządu" - powiedział.

Poinformował, że zwrócił się do pięciu partii z propozycją utworzenia koalicji i zapewnił, że będzie "premierem dla wszystkich".

Podczas niedzielnych wyborów frekwencja była rekordowa i przekroczyła 75 proc. Zdaniem agencji AFP przyczyniła się do tego postawa młodszego pokolenia, niechętnego kierunkowi obranemu przez konserwatywny i rojalistyczny rząd, który przejął władzę w 2014 roku w wyniku zamachu stanu.

Limjaroenrat zapowiedział walkę o złagodzenie prawa o "obrazie majestatu", które przewiduje wieloletnie więzienie za obrazę władcy i które, jak twierdzą krytycy ustępującego rządu, było wykorzystywane do celów politycznych. Jest też zwolennikiem likwidacji obowiązkowego poboru do wojska. AFP podkreśla, że grozi to zaostrzeniem tarć z elitą wojskowo-rojalistyczną, która zachowuje wpływy w instytucjach państwowych.

Opozycja - zauważa agencja AFP - będzie jednak potrzebowała aż 376 mandatów, by zrównoważyć wpływy 250 mianowanych przez wojsko senatorów.