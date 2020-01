Tajlandia: Media: dwie osoby aresztowano za fałszywe informacje o epidemii wirusa

W Tajlandii dwie osoby aresztowano za rozpowszechnianie w mediach społecznościowych nieprawdziwych informacji dotyczących epidemii nowego koronawirusa, która wybuchła w chińskim mieście Wuhan – podał w czwartek na portalu dziennik „Bangkok Post”.

Policja dotarła w sumie do sześciu osób podejrzanych o rozsiewanie nieprawdziwych informacji, które wzbudzały strach i wywoływały zamieszanie - przekazał minister cyfrowej gospodarki i społeczeństwa Buddhipongse Punnakanta.

Dwie osoby zatrzymano; postawiono im zarzuty wprowadzania do systemu komputerowego fałszywych informacji mogących zakłócić porządek społeczny. Według tajlandzkiego prawa grozi za to do pięciu lat więzienia lub grzywna.

Oskarżeni mieli rozsiewać plotki dotyczące przypadków zakażenia wirusem w kurorcie Pattaya niedaleko Bangkoku i opublikować zmanipulowane nagranie przedstawiające upadającego Chińczyka.

Pozostali czterej podejrzani otrzymali tylko upomnienie, ponieważ - jak ustalono - nie działali w złej wierze. Policja stara się zlokalizować jeszcze dziewięć osób podejrzewanych o podobne przestępstwa - powiedział Buddhipongse.

Dodał, że nadzorowane przez jego resort centrum walki z fake newsami przygląda się w ostatnich dniach ponad 7,5 tys. informacji, które mogą być fałszywe. Większość z nich dotyczy rzekomych pacjentów, rzekomego wstrzymania pomiarów temperatury ciała u pasażerów na lotniskach, zarzutów o tuszowanie prawdziwej liczby chorych lub produktów, które mają rzekomo zabijać wirusa.

By powstrzymać rozprzestrzenianie fake newsów, ministerstwo wspólnie z innymi władzami pracuje nad łatwymi do zrozumienia infografikami dotyczącymi epidemii. "Gdy chodzi o zdrowie, ludzie we wszystko uwierzą i wszystko podadzą dalej" - ocenił minister, zachęcając do weryfikowania informacji przed ich powielaniem.

Koronawirus z Wuhanu powoduje zapalenie płuc, które może być śmiertelne. W Chinach wirusa wykryto już u ponad 8,1 tys. osób, a 171 zarażonych zmarło. Przypadki zakażonych osób odnotowano również w kilkunastu innych krajach, w tym w Niemczech, Francji i Finlandii. Dotychczas nie pojawiły się doniesienia o zgonach poza Chinami.

W Tajlandii wykryto jak dotąd 14 zarażonych osób - najwięcej ze wszystkich krajów i regionów poza Chinami kontynentalnymi. Miejscowe służby medyczne sądzą, że wszystkie te osoby zaraziły się za granicą.

Z Kantonu Andrzej Borowiak