Tajlandia: Mieszkańcy wakacyjnej wyspy Phuket czekają na gości

Uzależniona od turystyki Tajlandia na początku listopada szerzej otworzyła granice dla obcokrajowców. Mieszkańcy jednego z najbardziej turystycznych i najmocniej dotkniętych pandemią regionów - wyspy Phuket - czekają na spodziewaną falę przyjezdnych.

Napisy po angielsku, chińsku i rosyjsku zapraszają do otwierających się po długiej przerwie barów i restauracji w Patongu - najpopularniejszym kurorcie na Phuket, nieoficjalnie znanym jako imprezowa stolica Azji. Pełne hoteli o wszelkich standardach i zbudowane niemal wyłącznie dla zagranicznych turystów miasteczko od kilkunastu tygodni powoli wraca do życia. Na pobliskiej plaży dziesiątki sprzątaczy i sprzątaczek przesiewają sitami piasek i zbierają śmieci do kubłów. Jest ich prawie tyle, co nielicznych opalających się w pobliżu wczasowiczów.

Leżąca na południu Tajlandii wyspa Phuket jest jednym z jej najbardziej turystycznych regionów i zarazem najbogatszych prowincji. Jeżeli całe azjatyckie królestwo, gdzie w 2019 roku 20 proc. PKB pochodziło z turystyki, jest od przemysłu podróży uzależnione, to tutaj obecność cudzoziemskich gości to niemal sprawa życia i śmierci. Przed pandemią turystyka generowała około 90 proc. dochodu Phuket. Według rankingu Mastercard Global Destination Cities Index w 2018 roku wyspa była czternastym najpopularniejszym kierunkiem podróży na świecie - odwiedziło ją wtedy 9,9 mln podróżnych, średnio 825 tys. osób miesięcznie. Poza turystyką pracę dają tu głównie plantacje kauczuku i przetwórnie owoców morza. Rolnictwo istnieje tylko symbolicznie: większość żywności, od ryżu po owoce i warzywa, sprowadza się z kontynentalnej części kraju.

By ratować nastawioną na cudzoziemców gospodarkę, w lipcu władze eksperymentalnie otworzyły wyspę w ramach pilotażowego programu. Do prowincji mogli wjechać zaszczepieni przeciwko koronawirusowi zamożni obcokrajowcy z garstki wybranych państw. Według tajlandzkiego urzędu ds. turystyki (TAT) od chwili uchylenia granic do końca października z programu skorzystało niespełna 60 tys. osób - ułamek liczby, która trafiała tu przed pandemią.

"Przed koronawirusem wszystko wyglądało zupełnie inaczej" - mówi PAP Aum Phakamat, która pracuje jako taksówkarz, a w wolnych chwilach sprzedaje losy na loterie. "Bywały tu takie tłumy, że woda w zatoce często robiła się żółta. Teraz wszędzie jest bardzo czysto i okolica wypiękniała" - dodaje.

Rozmówczyni PAP pochodzi z prowincji Udon Thani na północnym wschodzie. Gdy biznes przestał się kręcić, na cztery miesiące wróciła z synem w rodzinne strony. Siedmiolatek, zamiast pójść do szkoły, zaczął naukę online. Mąż Aum, też kierowca, znalazł w tym czasie zajęcie jako technik w firmie instalującej internet i telewizję kablową. "Studenci i uczniowie zaczęli zdalne zajęcia, dorośli więcej czasu spędzali przed ekranami i zapotrzebowanie wystrzeliło z dnia na dzień" - wyjaśnia kobieta. To jedna z nielicznych branż, która zyskała na epidemicznych restrykcjach.

Suresh, menadżer restauracji serwującej indyjskie, włoskie i tajskie dania, cieszy się z każdego nowego gościa. "Jeszcze w pierwszej połowie roku Patong był zupełnie wymarły" - opowiada. "Nie mieliśmy ani jednego klienta i nigdzie nie dało się nawet znaleźć tuk-tuka" - mówi.

W czasie najostrzejszego lockdownu po ósmej wieczorem zaczynała się godzina policyjna i o pracy nie było mowy. Z wykształcenia Suresh jest informatykiem, więc gdy szef odesłał go na bezpłatny urlop, zaczął robić zlecenia w branży IT. Właściciel musiał zamknąć stary lokal i wypowiedzieć umowę najmu, bo nie było go stać na płacenie nawet połowy wcześniejszej stawki: 200 tys. bahtów (24 tys. zł) miesięcznie. Latem dużo mniejszą restaurację otworzył już we własnym budynku. "Podoba mi się, że przychodzi do nas mniej pijanych imprezowiczów, ale lepiej by było gdzieś zatrudnić tych wszystkich bezrobotnych. Prawie codziennie ktoś mnie pyta o pracę" - rozkłada ręce pochodzący z Indii mężczyzna.

Ci, którzy po masowych zwolnieniach w hotelach, restauracjach i firmach turystycznych nie mogli znaleźć innej pracy, w ciągu ostatniego roku rozwozili jedzenie, rejestrując się w aplikacjach mobilnych Grab i Foodpanda. Niektórzy wyjechali na prowincję, do pracy na farmach i w warsztatach. Teraz zaczynają wracać.

W listopadzie rząd w Bangkoku, po kilku miesiącach deklaracji, szeroko otworzył granice dla urlopowiczów z ponad 60 krajów - tuż przed przypadającym na koniec roku tradycyjnym szczytem sezonu. Ma to być ratunkiem dla sektora turystycznego i całej tajlandzkiej gospodarki, która w 2020 roku skurczyła się o 6,1 proc. Na drastycznym ograniczeniu ruchu międzynarodowego kraj stracił wtedy około 50 mld USD, a miliony ludzi zostały bez środków do życia. Wielu z nich przez ponad półtora roku wyczekiwało poluzowania obostrzeń dla cudzoziemców.

Na Phuket spodziewana fala podróżnych jeszcze nie dotarła. Bhummikitti Ruktaengam, prezes organizacji Phuket Tourist Association, powiedział lokalnym mediom, że w październiku na wyspie było zajętych ok. 18-20 proc. hotelowych pokoi. W listopadzie ta liczba ma podskoczyć do około jednej czwartej i dalej rosnąć w grudniu.

Biznes ostrożnie podchodzi do tych zapowiedzi. "Będziemy wszystko otwierać i może zatrudniać, ale stopniowo, bo szefostwo nie chce ryzykować" - mówi menadżerka w czterogwiazdkowym hotelu Royal Paradise. Oznacza to, że w hotelowej restauracji jeszcze przez jakiś czas nie zagra wynajęty pianista, a wliczone w pobyt śniadania ograniczą się do tego samego menu każdego dnia. Od listopada hotel podniósł za to ceny, przez wiele miesięcy trzykrotnie niższe niż normalnie.

W Patongu wokół przyjezdnych kręcą się nie tylko hotelowe biznesy. Prze brak klientów zamknięto tu dwa duże centra handlowe. W jednym z nich z ciemnych witryn sklepowych straszy pozostawiony towar, a wywieszone na drzwiach napisy informują o chwilowym, jak się wówczas wydawało, zawieszeniu działalności "do końca marca 2020 roku".

Z pobliskiego klubu nocnego co wieczór słychać koncertowe nagrania. Kawałki z amerykańskiego Broadwayu, indyjskiego Bollywood i chińskie przeboje przerywają oklaski z taśmy. Ale lokal jest pusty, podobnie jak większość innych poza imprezową ulicą Bangla, gdzie znowu działa kilka barów z muzyką na żywo. Na głucho zamknięte są popularne kabarety, z których wiele było znanych z występów drag queens i transpłciowych tancerzy. Przed dziesiątkami salonów masażu wysiadują, czekając na klientów, pozbawione zajęcia pracownice.

W odległym o 15 kilometrów miasteczku Phuket można spotkać jeszcze mniej cudzoziemców, ale tutejsze sklepy i bazary cieszą się popularnością także wśród miejscowych. Większość restauracji, poza kilkoma najpopularniejszymi, świeci jednak pustkami, a sprzedawcy kuszą przechodniów przecenami. "W ogóle nie widać Chińczyków, mamy też bardzo niewielu Rosjan. Polegamy wyłącznie na Europejczykach i turystach z Bangkoku i z północy Tajlandii, ale jest ich bardzo mało" - mówi PAP właściciel sklepu tekstylnego przy ulicy Thalang w historycznym centrum 80-tysięcznego miasta.

Pen Vollais, która od około 20 lat razem z pochodzącym z Francji mężem prowadzi tu piekarnię i kawiarnię, przyznaje, że wypieki w zachodnim stylu nie sprzedają się zbyt dobrze. "Większość naszych klientów to +ekspaci+, głównie zagraniczni nauczyciele. Teraz zostało ich tylko kilkoro" - wyjaśnia. Pen, która przed pandemią organizowała wydarzenia biznesowe w luksusowych hotelach, przychodzi do lokalu dwa razy w tygodniu, żeby dopilnować interesu. Część pracowników musiała zwolnić. "Mali przedsiębiorcy nie odczuwają żadnej poprawy. Może trzeba poczekać jeszcze ze dwa tygodnie?" - zastanawia się.

W okolicach plaży Rawai i Przylądka Phromthep - popularnego punktu widokowego nad Morzem Andamańskim - weekendowe popołudnie upływa spokojnie. W nadmorskich restauracjach zajęte są tylko pojedyncze stoliki, a większą od nich popularnością cieszą się stragany z napojami i przekąskami: kokosami, chrupkami rybnymi i szaszłykami. Wokół cypla krąży kilkanaście wycieczkowych katamaranów, z jednego z nich dobiega głośna muzyka disco. Na wzgórzu około 200 gapiów, głównie Tajów, ogląda zachód słońca. Nadlatuje dron, wypuszczony przez kogoś, żeby sfotografować całą panoramę.

"Musimy zaakceptować cokolwiek się wydarzy, ale wszyscy tu bardzo liczymy, że końcówka roku odejmie nam chociaż części zmartwień" - mówi w drodze powrotnej Chatpon, kierowca bardzo taniej taksówki, który w tym miesiącu wrócił do pracy.

Z Phuket Tomasz Augustyniak