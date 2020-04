Tajlandia: Mimo spadku infekcji rząd przedłużył stan wyjątkowy o miesiąc

Mimo spadku liczby wykrywanych w Tajlandii zakażeń koronawirusem rząd tego kraju przedłużył we wtorek stan wyjątkowy związany z pandemią o miesiąc, do końca maja. Władze Bangkoku zapowiedziały natomiast ponowne otwarcie restauracji, bazarów i ośrodków sportowych.

Tego dnia Tajlandia zgłosiła siedem nowych infekcji i dwa kolejne zgony. Poprzedniego dnia bilans wykrytych przypadków wzrósł o dziewięć. Łączna liczba zakażeń wynosi 2938, a 54 osoby zmarły na Covid-19.

Decyzję o przedłużeniu stanu wyjątkowego oraz godziny policyjnej ogłosił we wtorek premier Prayuth Chan-ocha. Rząd nie odwołał natomiast czterech przypadających w maju świąt publicznych. Godzina policyjna obowiązuje w całym kraju między godz. 22 a 4 rano.

"Przedłużenie jest konieczne. Wiele nakazów, szczególnie dotyczących przemieszczania się, pozostanie, natomiast inne restrykcje będą łagodzone (…) Nie chcę, żebyśmy cofnęli się do miejsca, w którym byliśmy, jeśli niektóre środki będą złagodzone i będzie więcej zakażeń" - powiedział Prayuth, cytowany przez singapurski dziennik "Straits Times".

Tajlandzki urząd lotnictwa cywilnego ogłosił w poniedziałek przedłużenie do 31 maja zakazu komercyjnych przylotów do kraju, z wyjątkiem repatriacji, transportów towarowych i lądowań awaryjnych. Pierwotnie zakaz miał obowiązywać do 30 kwietnia.

Władze Bangkoku zapowiedziały natomiast we wtorek, że w najbliższych dniach zniesionych zostanie część restrykcji związanych z działalnością restauracji, publicznych parków, bazarów, salonów fryzjerskich czy ośrodków sportowych.

Wiele spośród takich miejsc w Bangkoku pozostaje od ponad miesiąca przymusowo zamkniętych, co odbija się na gospodarce - zauważa agencja Reutera. Daty wznowienia ich działalności nie ogłoszono, a prace nad szczegółami w tej sprawie wciąż trwają - przekazał rzecznik administracji cywilnej Pongsakorn Kwanmuang.

"Nie będzie to powrót do poprzedniej normalności. Wszelka działalność w tych miejscach będzie regulowana" - zaznaczył rzecznik. Dodał, że ogłoszone zostaną surowe przepisy dotyczące dystansowania społecznego, by zapobiec nowej fali zakażeń.

Władze Tajlandii obiecały w marcu zapomogi w wysokości 15 tys. bahtów (1940 zł) dla osób, których praca ucierpiała z powodu epidemii i wprowadzonych restrykcji. Łącznie rozdzielonych ma zostać 7,4 mld bahtów (ponad 950 mln zł). Wiele osób wciąż czeka jednak na wypłatę pieniędzy - zauważa Reuters.

W poniedziałek kobieta protestująca przed budynkiem ministerstwa finansów przeciwko przedłużającym się procedurom zażyła trutkę na szczury, w wyniku czego trafiła do szpitala. We wtorek rzecznik resortu oświadczył, że wkrótce dostanie ona swoją zapomogę, a premier Prayuth zapewnił, że rząd dba o mieszkańców pracujących we wszystkich branżach.

Tymczasem ośrodek zatrzymań należący do wydziału imigracyjnego w mieście Songkhla niedaleko granicy z Malezją został zmieniony w szpital polowy, ponieważ zakażenie koronawirusem wykryto u 42 spośród 115 przetrzymywanych tam cudzoziemców, podejrzanych o łamanie przepisów wizowych - podał dziennik "Khaosod". Według mediów jest to największe skupisko zakażeń wykryte w Tajlandii w ostatnim tygodniu.

Dziennik "The Nation" poinformował we wtorek, że stan sześciu spośród tych 42 osób pogorszył się i zostały one przewiezione do szpitali. Jest wśród nich kobieta w siódmym miesiącu ciąży - podała gazeta.

Andrzej Borowiak