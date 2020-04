Tajlandia: Mnisi buddyjscy wydaleni ze zgromadzeń po złamaniu godziny policyjnej

Dwaj buddyjscy mnisi w Tajlandii zostali usunięci ze swoich zgromadzeń po tym, jak we wtorek policjanci zatrzymali ich za naruszenie przepisów godziny policyjnej – poinformowały tajlandzkie media. Zdaniem funkcjonariuszy obaj mężczyźni byli pijani.

Mnisi, 31- i 39-latek, przemieszczali się nocą pickupem między wsiami w prowincji Sisaket na północnym wschodzie kraju. Według policjantów obaj byli pijani, zaś w samochodzie znaleziono skrzynkę wypełnioną butelkami alkoholu.

Po otrzymaniu informacji o zatrzymaniu duchownych zwierzchnik miejscowej sanghi -zgromadzenia mnichów i mniszek - zdecydował o wydaleniu obu mężczyzn z ich klasztorów. Na mocy obowiązującego w Tajlandii prawa tylko pod takim warunkiem mnichom można postawić zarzuty.

Obu mężczyzn oskarżono o złamanie przepisów godziny policyjnej - zaś starszego z nich, który prowadził samochód, o jazdę pod wpływem alkoholu. Mężczyznom grozi teraz do dwóch lat więzienia i do 40 tys. bahtów (ok. 1200 USD) grzywny.

Od 3 kwietnia w Tajlandii obowiązuje zakaz poruszania się bez przepustki między godziną 22 a 4 rano. Godzinę policyjną wprowadzono w ramach walki z rozprzestrzenianiem się Covid-19.

Tomasz Augustyniak