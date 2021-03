Tajlandia: Od 1 lipca zaszczepieni turyści będą mogli wypoczywać na wyspie Phuket

Tajlandia od 1 lipca zniesie wymóg kwarantanny dla zaszczepionych gości przybywających na wyspę Phuket, co otwiera drogę do ewentualnej turystyki do innych miejsc kraju, ratując gospodarkę, która w 20 procentach jest zależna od tej dziedziny przemysłu.

Premier Prayuth Chan-ocha wraz z zespołem doradców zatwierdził w piątek propozycję sektora prywatnego wyspy, aby zaszczepić przeciwko Covid-19 co najmniej 70 procent jej mieszkańców, przygotowując się na ponowne otwarcie Phuketu dla zaszczepionych turystów.

Oznacza to, że wyspa zostanie ponownie otwarta trzy miesiące wcześniej niż reszta kraju.

Phuket ma stać się poletkiem doświadczalnym w sprawie otwarcia innych kluczowych ośrodków turystycznych, takich jak wyspa Koh Samui.

Mieszkańcy Phuket będą również traktowani priorytetowo w rozpowszechnianiu szczepionek przeciwko Covid-19,, przy czym oczekuje się, że ponad 930 tys. dawek zostanie podanych przed ponownym otwarciem wyspy.

Wcześniejsze otwarcie Phuketu może przynieść gospodarce ponad 30 miliardów bahtów (1,3 miliarda dolarów), ale cała operacja zależy też od międzynarodowego porozumienia paszportowego dotyczącego szczepień i negocjacji z innymi krajami, aby zezwolić na swobodne podróżowanie - powiedział Bhummikitti Ruktaengam, przewodniczący stowarzyszenia turystycznego na wyspie Phuket.