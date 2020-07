Tajlandia: Opublikował zdjęcie w koszulce z napisem, trafił do szpitala psychiatrycznego

Tajlandczyk, który opublikował w internecie zdjęcie przedstawiające go w koszulce z hasłem kwestionującym instytucję monarchii, został wbrew swojej woli przyjęty do szpitala psychiatrycznego. Wywołało to zaniepokojenie obrońców praw człowieka - poinformowała agencja AP.

Jak podała agencja, podstawa prawna umieszczenia 45-letniego Tiwakorna Vithitona w szpitalu psychiatrycznym Khon Kaen Rajanagarindra w prowincji Khon Kaen nie jest jasna.

Vithiton opublikował na Facebooku zdjęcia, na których był ubrany w koszulkę z hasłem: "Straciłem wszelką wiarę w instytucję monarchii". Publiczna krytyka monarchii w Tajlandii jest społecznym tabu, jest też ryzykowna z punktu widzenia prawa. Sprawy, w których podejrzewa się ludzi o zniesławienie monarchii, są tradycyjnie ścigane na mocy prawa zakazującego obrazy majestatu. Grozi za to kara od trzech do 15 lat więzienia.

Szef policji w Khon Kaen gen. dyw. Puttipong Musikul powiedział AP w środę, że Vithiton nie został oskarżony o żadne przestępstwo i został hospitalizowany z powodów medycznych.

Dyrektor szpitala dr Nathakorn Jampathong poinformował, że Vithiton przechodzi ocenę psychiatryczną od czasu przyjęcia go 9 lipca. "Mogę tylko powiedzieć, że nic mu nie jest. A ewaluacja wciąż trwa" - powiedział w rozmowie telefonicznej.

Yingcheep Atchanont był w niewielkiej grupie obrońców praw człowieka, która odwiedziła Vithitona w poniedziałek w szpitalu. Powiedział, że mężczyzna nie jest pewny, dlaczego jest przetrzymywany. Dodał, że Vithiton nie jest osobą publiczną i nie należy do żadnej zorganizowanej grupy.

Atchanont powiedział, że spośród 89 spraw dotyczących rzekomej obrazy majestatu, które monitorował, w 13 przypadkach oskarżeni trafili do szpitali psychiatrycznych. "Sprawa Tiwakorna jest pierwszą, w której władze sprawiły, że ktoś trafił bezpośrednio na oddział psychiatryczny bez uprzedniego wniesienia zarzutów i zatrzymania" - powiedział.