Tajlandia otworzyła przejścia graniczne ze wszystkimi sąsiadami

Tajlandia otworzyła w środę 37 lądowych przejść granicznych z Laosem, Birmą, Malezją i Kambodżą, które pozostawały zamknięte od kwietnia. Granice mogą jednak przekraczać wyłącznie osoby transportujące towary.

Decyzja o otwarciu granic w celach handlowych dotyczy 14 przejść lądowych z Laosem, 8 - z Birmą, 7 - z Kambodżą i 8 - z Malezją. Przejścia graniczne są jednak otwarte wyłącznie w celu przewożenia towarów - turystom nadal nie wolno wjeżdżać do Tajlandii drogą lądową. Taki zakaz rząd w Bangkoku wprowadził na początku kwietnia, by walczyć z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. Zawiesił także wówczas wszystkie komercyjne loty, zarówno krajowe, jak i zagraniczne.

Od środy królestwo, które od 5 czerwca notuje dziennie jednocyfrowe liczby nowych infekcji, rozluźniło przepisy. Zniesiony został zakaz wykonywania lotów międzynarodowych, a do kraju może przylecieć ograniczona liczba cudzoziemców. Wśród około 50 tys. osób, które otrzymały takie zezwolenie, największą grupą są turyści medyczni. Poza nimi Tajlandia zdecydowała się umożliwić przyjazd wykwalifikowanym robotnikom, nauczycielom i studentom, biznesmenom oraz osobom z prawem pobytu, w tym małżonkom swoich obywateli.

Tajlandzki bank centralny przewiduje, że w 2020 roku kraj odwiedzi około 8 mln turystów, w porównaniu z niemal 40 mln rok wcześniej. Według wtorkowych szacunków Banku Światowego, w wyniku wywołanego przez pandemię kryzysu PKB Tajlandii ma spaść w tym roku o co najmniej 5 proc.

By ulżyć swoim gospodarkom, państwa regionu rozpoczęły w ostatnich tygodniach dwustronne rozmowy o tworzeniu tzw. korytarzy dla podróżnych i "baniek turystycznych", które miałyby umożliwić przemieszczanie się biznesmenom i turystom między krajami o podobnej sytuacji epidemicznej. Sprawa była także dyskutowana podczas piątkowego szczytu Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), ale nie doprowadziło to do podpisania żadnego wielostronnego porozumienia.

Tomasz Augustyniak