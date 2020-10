Tajlandia: Parlamentarzyści debatują o kryzysie wywołanym masowymi antyrządowymi protestami

Tajlandzcy parlamentarzyści rozpoczęli w poniedziałek debatę na temat trwających antyrządowych protestów. Domagający się dymisji rządu i demokratycznych reform, demonstranci organizują tymczasem kolejne marsze.

W pierwszym dniu zaplanowanej na poniedziałek i wtorek debaty stojący na czele rządu generał Prayuth Chan-ocha oskarżył żądających jego ustąpienia demonstrantów o "niewłaściwe działania". "Choć ludzie mają zagwarantowane konstytucją prawo do protestów, władze muszą kontrolować nielegalne zgromadzenia. Nie chcemy w kraju konfrontacji ani zamieszek" - powiedział.

Trwające od połowy lipca masowe wystąpienia, zapoczątkowane przez organizacje studenckie, przybrały na sile 14 października. Od tego dnia niemal codziennie dziesiątki tysięcy osób w Bangkoku i mniejszych miastach w całym kraju organizują antyrządowe happeningi.

Blisko związany z armią rząd, który mierzy się jednocześnie z kryzysem gospodarczym wywołanym przez pandemię koronawirusa i któremu zależy na wizerunku wśród potencjalnych zagranicznych inwestorów stoi przed dylematem, jak poradzić sobie z masowo wyrażanym niezadowoleniem obywateli.

Największa partia opozycyjna Pheu Thai wezwała w poniedziałek premiera Prayutha do podania się do dymisji. Według jej polityków miałoby to rozwiązać "wszystkie problemy".

Cytowany przez dziennik "Bangkok Post" wiceszef Pheu Thai, Cholnan Srikaew powiedział, że nie spodziewa się, by sama debata pomogła w rozwiązaniu konfliktu, ponieważ gabinet Prayutha już na wstępie obwinił protestujących. Polityk podkreślił też, że z 23 godzin zaplanowanej dyskusji jedynie osiem przeznaczono na wypowiedzi opozycji.

Jak zauważa agencja AFP, podczas posiedzenia nie zaplanowano dyskusji nad postulatami protestujących. Parlamentarzyści mają rozmawiać jedynie o incydencie z połowy października, gdy doszło do konfrontacji demonstrantów z królewskim konwojem, w którym jechała królowa Suthida. Istniejące prawo zabrania im dyskutowania kwestii związanych z możliwą reformą monarchii, która znalazła się wśród żądań liderów protestów. Chodzi o ograniczenie roli tej do niedawna powszechnie szanowanej instytucji i złagodzenie lub zniesienie restrykcyjnych przepisów o obrazie majestatu.

Tajlandia zniosła monarchię absolutną w 1932 roku, lecz dziedziczny władca pozostaje tam niezwykle wpływowy. Podczas obecnych protestów obywatele po raz pierwszy w historii publicznie i otwarcie krytykują panującego monarchę.

W poniedziałek protestujący przeszli pod ambasadę Niemiec, by przekazać dyplomatom petycję w sprawie niepopularnego króla Ramy X. Większość czasu król spędza w Bawarii, rodzinny kraj odwiedzając głównie z okazji ceremonii i uroczystości.

Wcześniej pod placówką zebrała się grupa monarchistów wznoszących okrzyki "Niech żyje król!", której liderzy przekazali na ręce ambasadora list, oskarżając przywódców studenckich protestów o wykorzystywanie kłamstw do politycznych celów i wzywając niemiecki rząd do rozważenia argumentów wszystkich stron.

Po nasileniu protestów w połowie października szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas oświadczył, że polityka Tajlandii nie powinna być prowadzona z terenu Niemiec. Niemieccy politycy wyrazili wątpliwości, czy Rama X (Maha Vajiralongkorn), który w swojej bawarskiej willi i wynajmowanym hotelu przyjmuje dygnitarzy, przebywa w tym kraju jedynie prywatnie.