Tajlandia: Po zaginięciu radioaktywnego cylindra wykryto skażenie w zakładzie przetapiającym złom

W ramach poszukiwań cylindra z radioaktywną substancją, który zniknął kilka tygodni temu z elektrowni węglowej w Tajlandii, władze wykryły skażenie promieniotwórcze w jednym z zakładów przetapiających złom – poinformowały w poniedziałek media.

W zakładzie znaleziono w niedzielę duże ilości pyłu zanieczyszczonego promieniotwórczym izotopem cezu Cs-137. Ta sama substancja zawarta była w ważącym 25 kilogramów stalowym cylindrze, który zniknął z elektrowni w prowincji Prachinburi, około 160 km na wschód od Bangkoku.

"Skażony pył był ograniczony do wnętrza zakładu i nie opuścił go (…) Nie doszło do skażenia środowiska Prachinburi" - oświadczył Kitkawin Aramrun, przedstawiciel Biura ds. Atomu dla Pokoju (OAP), krajowego urzędu nadzorującego badania jądrowe.

Zapewnił również, że skażeniu nie uległ żaden z około 70 pracowników zakładu, który został zamknięty.

Gubernator prowincji Narong Nakhonchinda powiedział, że odkryto łącznie około 10 ton skażonego pyłu. Według władz znaleziono go w zakładzie oddalonym o ok. 10 km od elektrowni i miał on związek z zaginionym cylindrem, choć samego cylindra nie odnaleziono - przekazał dziennik "Bangkok Post".

Brak cylindra wykryto 10 marca, ale nie jest jasne, kiedy dokładnie zniknął on z siłowni. Jej kierownictwo podejrzewało, że mógł zostać zabrany już 23 lutego i sprzedany na złom. Władze poszukują cylindra od momentu zgłoszenia jego zaginięcia, wykorzystując m.in. drony, roboty i wykrywacze promieniowania.

Według amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom cez Cs-137 może powodować raka, poparzenia, chorobę popromienną, a nawet zgon. W elektrowni był używany do pomiaru ciśnienia pary.