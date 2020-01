Tajlandia: Potwierdzono sześć nowych przypadków koronawirusa

Służby medyczne Tajlandii potwierdziły we wtorek sześć nowych przypadków zakażenia nowym koronawirusem wśród przybyszów z Chin. Łączna liczba zachorowań wykrytych w Tajlandii wzrosła do 14. Premier Prayuth Chan-ocha zapewnia, że rząd ma sytuację pod kontrolą.

Pięć spośród nowo zdiagnozowanych osób to członkowie jednej rodziny, która przyjechała do Tajlandii z chińskiej prowincji Hubei, gdzie wybuchła epidemia wirusa; pacjenci są w wieku od 6 do 70 lat - poinformował zastępca dyrektora generalnego Wydziału Kontroli Chorób Tanarak Plipat.

Szósty zarażony przyjechał z miasta Chongqing w południowo-zachodnich Chinach - dodał Tanarak.

Służby medyczne będą od teraz kontrolowały wszystkich podróżnych przybywających z Chin - poinformował stały sekretarz w tajlandzkim ministerstwie zdrowia publicznego Sukhum Kanchanaphimai.

"Rząd ma sytuację pod kontrolą w 100 procentach" - zapewnił w poniedziałek w wystąpieniu telewizyjnym premier Tajlandii, generał Prayuth Chan-ocha.

Resort zdrowia poinformował, że przydzieli 5 tys. pracowników, by monitorowali stan ok. 20 tys. chińskich turystów, którzy znajdują się obecnie w Tajlandii - przekazał dziennik "Bangkok Post".

By powstrzymać rozwój epidemii, chińskie władze w praktyce odcięły od świata liczący 11 mln mieszkańców Wuhan, stolicę prowincji Hubei; zawieszono m.in. komunikację, zarówno połączenia lokalne, jak i dalekobieżne. Przed wprowadzeniem tych środków w związku ze Świętem Wiosny i epidemią z Wuhanu wyjechało około 5 mln osób - ujawnił w niedzielę mer tego miasta Zhou Xianwang.

Tymczasem władze Tajlandii zabiegają o możliwość ewakuacji swoich obywateli z poddanego kwarantannie Wuhanu. Według "Bangkok Post" w mieście przebywa obecnie 64 Tajlandczyków, w tym 49 studentów. Wcześniej minister zdrowia Anutin Charnvirakul mówił o 200-300 obywatelach Tajlandii uwięzionych w Wuhanie.

Premier Prayuth oświadczył w poniedziałek, że samoloty, którymi obywatele Tajlandii mogliby zostać przewiezieni do kraju, są już w pogotowiu, ale chińskie władze nie udzieliły jak dotąd zgody na ich ewakuację, zapewniając, że są w stanie zapanować nad wirusem - przekazał tajlandzki dziennik.

Według wtorkowych danych oficjalnych w Chinach liczba ofiar śmiertelnych nowego koronawirusa wzrosła do 106, a zarażenia potwierdzono u ponad 4 tys. osób. Zdecydowaną większość zgonów odnotowano w prowincji Hubei. Jak dotąd nie pojawiły się doniesienia o ofiarach śmiertelnych poza Chinami kontynentalnymi.

Koronawirus z Wuhan wywołuje zapalenie płuc, które może być śmiertelne.

