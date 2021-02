Tajlandia: Protesty po odrzuceniu przez parlament wotum nieufności dla premiera

Parlamentarzyści w Tajlandii odrzucili w sobotę wotum nieufności wobec rządu premiera Prayutha. Przeciwko wynikowi głosowania w pobliżu gmachu parlamentu protestują setki demonstrantów.

Generał Prayuth Chan-ocha, który od 2019 roku kieruje tajlandzkim rządem, po raz drugi od objęcia urzędu wyszedł zwycięsko z głosowania nad wotum nieufności. Za jego pozostaniem na stanowisku opowiedziało się w sobotę 272 parlamentarzystów przeciwko 206. Odrzucone zostało także wotum nieufności przeciwko dziewięciu ministrom. Do głosowania doszło po trwającej przez większość mijającego tygodnia debacie.

W jej trakcie opozycja zarzucała generałowi Prayuthowi niewłaściwe zarządzanie gospodarką i pandemią koronawirusa, tolerowanie korupcji, naruszenia praw człowieka w czasie masowych antyrządowych protestów oraz wykorzystywanie w swoim własnym interesie prawa o obrazie majestatu.

Poprzednio parlamentarzyści głosowali wotum nieufności dla premiera w lutym 2020 roku.

Prayuth Chan-ocha, dawny głównodowodzący armii, przejął władzę w 2014 roku na drodze wojskowego zamachu stanu. Pięć lat później jego partia zwyciężyła w wyborach, które odbyły się na podstawie napisanej przez generałów konstytucji. Odtąd Prayuth rządzi krajem jako cywilny szef rządu.

Po tym, gdy informacja o wyniku sobotniego głosowania została podana do publicznej wiadomości, w pobliżu gmachu parlamentu zgromadziły się setki przeciwników premiera. Jak podają agencje, do wieczora ich liczba wzrosła do ponad 1000. W piątek, jeszcze w trakcie debaty, demonstranci zorganizowali antyrządowy happening, podnosząc kwestie korupcji i pogłębiających się nierówności społecznych.

Opozycjoniści oskarżają generała Prayutha o świadome zaostrzanie podziałów poprzez używanie tradycyjnie bardzo szanowanej instytucji monarchii do doraźnych politycznych celów. Zdaniem przeciwników rząd stosuje w ten sposób artykuł 112. kodeksu karnego, który w praktyce zakazuje jakiejkolwiek krytyki króla. Za każdy przypadek naruszenia tego prawa grozi do 15 lat więzienia.

Mimo, że na początku masowych protestów premier twierdził, że król Maha Vajiralongkorn życzył sobie, by prawo to nie było stosowane, to już jesienią zarzuty na podstawie artykułu 112. postawiono dziesiątkom uczestników protestów. Z szacunków organizacji Tajscy Prawnicy na rzecz Praw Człowieka wynika, że od listopada usłyszało je co najmniej 59 osób, w tym kilkoro nieletnich.

Zapoczątkowane przez organizacje studenckie, często wielotysięczne protesty skierowane przeciwko rządzącym elitom trwają od połowy lipca ubiegłego roku. Ich uczestnicy żądają ustąpienia rządu oraz zmian w konstytucji i reform politycznych, w tym reformy monarchii. Przekonują, że choć w kraju od 1932 roku formalnie panuje ustrój demokratyczny, to dziedziczni władcy zachowali zbyt duże wpływy.

Z Kuala Lumpur Tomasz Augustyniak