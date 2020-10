Tajlandia: Przywódcy antyrządowych protestów w szpitalu po policyjnym przesłuchaniu

Trójka najważniejszych liderów antyrządowych protestów trafiła w sobotę do szpitala po przepychankach i przesłuchaniu przez policję. W piątek wieczorem tajlandzkie władze wypuściły z aresztów czwórkę liderów, trwających od lipca antyrządowych wystąpień, ale niemal od razu próbowały przewieźć ich na kolejne przesłuchania.

Do próby ponownego aresztowania doszło kilka godzin po decyzji o zwolnieniu prodemokratycznych działaczy za kaucją. Czwórka uwolnionych i ponownie zatrzymanych studenckich przywódców to Panupong "Mike" Jadnok, Parit "Penguin" Chiwarak, Patiwat Saraiyaem i Panusaya "Rung" Sithijirawattanakul.

Jak poinformowały miejscowe media, w czasie spotkania aktywistów z dziesiątkami zwolenników pod gmachem aresztu śledczego do grupy podjechał samochód policyjny i furgonetka służąca do przewożenia więźniów. Policjanci zabrali troje studentów na posterunek, gdzie postawiono im te same co poprzednio zarzuty. Ostatni z przywódców masowych demonstracji, Panupong Jadnok, zasłabł podczas przepychanki z policją i został przewieziony do szpitala.

Organizacja Thai Lawyers for Human Rights (TLHR) poinformowała, że po wielogodzinnym przesłuchaniu Panusaya i Parit, który po interwencji funkcjonariuszy miał w ręku odłamki szkła, również źle się poczuli i zostali hospitalizowani.

Przed przewiezieniem na komendę nie pozwolono im na kontakt z prawnikiem, który powiedział mediom, że postawienie im po raz kolejny tych samych zarzutów jest bezprawne. "Bez względu na to, co się wydarzy, nasz ruch będzie działał nadal. Nie chcemy przemocy" - podkreśliła przed powtórnym aresztowaniem Panusaya Sithijirawattanakul.

Parit, Panusaya i Patiwat, którzy są studentami stołecznego Uniwersytetu Thammasat, mierzą się z zarzutami działalności wywrotowej i innymi związanymi z prodemokratycznym wiecem, który odbył się we wrześniu na stołecznym skwerze Sanam Luang.

Panupong został oskarżony o podżeganie do zamieszek. Postawiono mu również zarzuty na podstawie przepisów o zabytkach za instalację w pobliżu pałacu królewskiego ozdobnej plakiety, upamiętniającej masowe wystąpienia. Ich uczestnicy domagają się m.in. reformy monarchii. Odkąd protesty nasiliły się w połowie października, władze aresztowały już kilkadziesiąt uczestniczących w nich osób.

W areszcie pozostaje prawnik i aktywista Arnon Nampha, któremu w mijającym tygodniu sąd apelacyjny odmówił prawa do zwolnienia. Odmówiono go także mężczyźnie, któremu postawiono zarzuty związane z blokowaniem 14 października przejazdu królewskiego konwoju, w którym jechała królowa Suthida z następcą tronu.

Zapoczątkowane przez organizacje studenckie wielotysięczne protesty trwają w Tajlandii od połowy lipca, lecz nasiliły się w połowie października. Ich uczestnicy żądają ustąpienia blisko związanego z armią rządu, przeprowadzenia nowych wyborów oraz reform politycznych, w tym ograniczenia roli króla i złagodzenia przepisów o obrazie majestatu. Podkreślają także konieczność zmian w konstytucji, w tym procedury wyboru premiera, którego obecnie nominuje de facto rządząca Tajlandią junta.