Tajlandia: Trwa śledztwo w sprawie postrzeleń uczestników prodemokratycznych wieców

Tajlandzka policja prowadzi śledztwo w sprawie postrzeleń uczestników dwóch antyrządowych wieców w Bangkoku. Do incydentów doszło w czasie eskalacji napięć między służbami porządkowymi, domagającymi się demokratycznych reform demonstrantami oraz występującymi przeciw nim grupami monarchistów.

Rannych zostało co najmniej osiem osób.

Dwie osoby zostały postrzelone w środę w nocy, po zakończeniu wiecu, którego uczestnicy żądali publicznej kontroli nad królewskimi finansami. Po godzinie 22, kiedy tłum rozchodził się spod siedziby Siam Commercial Bank, świadkowie usłyszeli wybuch i kilka strzałów. Dwóch mężczyzn z ranami postrzałowymi zostało przewiezionych do szpitala. Dotąd nie udało się ustalić sprawców.

Do poprzednich incydentów z ostrą amunicją doszło ponad tydzień wcześniej, 17 listopada, pod gmachem tajlandzkiego parlamentu. Mundurowi użyli tam przeciwko tłumowi armatek wodnych i gazu łzawiącego. Doszło do starć między policją a demonstrantami, w których rannych zostało około pięćdziesięciu osób. W chaosie sześcioro demonstrantów zostało postrzelonych przez niezidentyfikowanego sprawcę, który - zdaniem służb - mógł uczestniczyć w kontrdemonstracji zwolenników monarchii.

Jak wskazuje część tajskich mediów, choć w obu sprawach toczy się śledztwo, to nikt nie został zatrzymany. W czwartek policja poinformowała, że śledczy nadal analizują materiał z kamer monitoringu z 17 listopada. O oddanie strzałów podejrzanych jest dwóch mężczyzn powiązanych z promonarchistycznymi organizacjami. W sprawie środowej strzelaniny śledczy powołują się na świadków twierdzących, że doszło do niej w wyniku osobistych porachunków osób zatrudnionych przez organizatorów wiecu do jego zabezpieczania.

Masowe antyestablishmentowe protesty zapoczątkowały latem tajlandzkie organizacje studenckie. Ich uczestnicy domagają się ustąpienia blisko związanego z armią rządu, który pozostaje w ścisłym sojuszu z tronem. Chcą też demokratycznych reform, w tym zmian w konstytucji, ograniczenia roli monarchy i złagodzenia prawa o obrazie majestatu. Przekonują, że choć w Tajlandii od 1932 roku formalnie panuje ustrój demokratyczny, to dziedziczni władcy zachowali zbyt duże wpływy.