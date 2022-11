Tajlandia: W eksplozji samochodu pułapki zginął policjant, rannych jest co najmniej 29 osób

Na południu Tajlandii, w prowincji Narathiwat doszło we wtorek do eksplozji samochodu pułapki; zginął policjant, rannych jest co najmniej 29 osób - poinformowała tajska policja, cytowana przez dziennik "The Straits Times".

Policja nie podała żadnych dodatkowych szczegółów dotyczących incydentu. Jak dotąd żadna grupa nie przyznała się do przeprowadzenia ataków, ale wydawany w Singapurze dziennik "The Straits Times" przypomina, że na terenie południowych prowincji Tajlandii wzdłuż granicy z Malezją od dziesięcioleci trwa rebelia.

Rząd Tajlandii walczy z grupami dążącymi do niepodległości dla przeważająco muzułmańskich prowincji Pattani, Yala, Narathiwat i części Songkhla.

W sierpniu w 17 miejscach na południu Tajlandii doszło do zamachów bombowych i podpaleń. Rząd uznał te incydenty za skoordynowane ataki rebelianckie.

Według grupy Deep South Watch, która monitoruje ten region, od 2004 roku w konflikcie zginęło ponad 7,3 tys. osób.

Rząd Tajlandii na początku tego roku wznowił rozmowy z główną grupą rebeliantów, Barisan Revolusi Nasional, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19.