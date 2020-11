Tajlandia: Wygnana księżniczka została mniszką; pierwszy od 6 lat dowód na to, że żyje

Wygnana z pałacu w 2014 roku księżniczka Srirasmi została sfotografowana przy pracach ogrodowych w stroju buddyjskiej mniszki. To pierwszy bezpośredni dowód na to, że eksmałżonka króla Ramy X pozostaje przy życiu.

Fotografie pokazujące skromne życie Srirasmi Suwadee - byłej żony króla Tajlandii Ramy X - opublikowała ukazująca się w Malezji chińskojęzyczna gazeta "China Press" ("Zhongguo Bao"). W 2014 roku księżniczka popadła w niełaskę, została wygnana z pałacu i zmuszona do rozwodu z ówczesnym następcą tajskiego tronu. Od tamtej pory nie była widziana publicznie.

Do zdjęć, wykonanych na terenie posesji w leżącej kilkadziesiąt kilometrów od Bangkoku prowincji Ratchaburi, dotarli obserwatorzy tajskiej monarchii. Widać na nich ubraną na biało kobietę o ogolonej głowie zamiatającą liście w ogrodzie i obsadzającą grządki nasionami. Choć brak informacji, kiedy dokładnie fotografie zostały wykonane, materiał wydaje się potwierdzać, że dawna królewska małżonka pozostaje w areszcie domowym, zaś wcześniejsze podejrzenia o jej śmierci były nieprawdziwe.

Pochodząca z niezamożnej rodziny Srirasmi Suwadee poślubiła księcia Vajiralongkorna, wówczas następcę tajskiego tronu, w 2001 roku. Wcześniej przez kilka lat była jedną z dam dworu.

W 2014 roku członkowie najbliższej rodziny Srirasmi, którzy czerpali korzyści z dworskich koneksji, zostali oskarżeni o liczne nadużycia, w tym korupcję i obrazę majestatu. Ostatecznie jej rodzice trafili do więzienia na 2,5 roku, trzej bracia otrzymali wyroki o trzy lata wyższe, wuj zaś - były szef Centralnego Biura Śledczego - został skazany na ponad 36 lat więzienia m.in. za przestępstwa finansowe. Samą Srirasmi pozbawiono tytułów i wydalono z pałacu, rozdzielając ją też z synem, księciem Dipangkornem Rasmijoti.

Część komentatorów widziała usunięcie Srirasmi jako element rozgrywek między pałacowymi stronnictwami. Pojawiały się doniesienia, że niektórzy z tajskich arystokratów krytycznie patrzyli na jej niskie pochodzenie, innym mogło zaś zależeć na poprawie wizerunku księcia, znanego z rozrywkowego trybu życia. Do skandalu doszło w czasie gdy książę Maha Vajiralongkorn był już w związku ze swoją kolejną partnerką - byłą stewardessą Suthidą Tidjai.

Srirasmi była trzecią żoną Vajiralongkorna, który w 2016 roku wstąpił na tron jako Rama X.

Pierwszy związek małżeński przyszły władca zawarł ze swoją kuzynką Soamsawali Kitiyakarą, z którą rozwiódł się w 1991 roku. Następnie poślubił młodą aktorkę Yuvadhidę Polpraserth, którą oddalił w 1996 roku, wydziedziczając synów, których z nią miał. Ostatecznie książę związał się z Suthidą Tidjai, która w maju 2019 roku została królową.

Nie oznaczało to jednak końca miłosnych skandali wokół władcy. Po dwóch miesiącach tytuł drugiej królewskiej małżonki przyznał byłej pielęgniarce i członkini swojej gwardii Sineenat Wongvajirapakdi. Sineenat, znana też jako Koi, wdała się w rywalizację z Suthidą i wkrótce popadła z tego powodu w niełaskę. W październiku 2019 roku na blisko rok pozbawiono ją wszystkich tytułów, stopni wojskowych, odznaczeń i przywilejów. Jak poinformowali pałacowi urzędnicy, miała planować zdobycie pozycji równej królowej. Tajski monarcha przebaczył jej dopiero we wrześniu 2020 roku, kiedy Koi dołączyła do niego w jego posiadłości w południowych Niemczech.

Jako następca tronu Maha Vajiralongkorn miał opinię bon vivanta, nie stroniącego od kobiet, hazardu i strojów nielicujących z godnością tronu.

Kontrowersje wokół osoby przyszłego króla w dużej mierze wyciszały surowe kary, które grożą w Tajlandii za wszelką krytykę członków rodziny panującej. Mimo to, zanim w 2016 roku Vajiralongkorn rozpoczął panowanie, niektóre ze stronnictw jako kandydatkę na władczynię zaczęły wskazywać jego siostrę Sirindhorn.

Od połowy lipca w Tajlandii trwają masowe antyestablishmentowe protesty, podczas których po raz pierwszy w historii kraju król - który na początku pandemii Covid-19 przeprowadził się do alpejskiego Garmish-Partenkirchen - jest poddawany publicznej i otwartej krytyce.