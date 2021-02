Tajlandia wzmacnia ochronę granic z Birmą w związku z protestami

Tajlandzka policja i wojsko rozpoczęły wspólne patrole granicy w prowincji Chiang Rai na północy kraju. Władze w Bangkoku obawiają się ucieczek mieszkańców Birmy w związku z trwającymi tam protestami przeciwko puczowi.

Wysocy rangą oficerowie policji, w tym szef biura imigracyjnego gen. Sompong Chingduang, dokonali w weekend inspekcji północnych granic Tajlandii po tym, gdy w sąsiednim birmańskim regionie doszło do protestów przeciwko wojskowemu zamachowi stanu - informują miejscowe media. W sobotę w miasteczku Tachileik po birmańskiej stronie granicy, odbył się wiec skierowany przeciwko juncie, która 1 lutego przejęła władzę. Protestujący zablokowali ruch ciężarówek przewożących towary z Tajlandii.

Komendant główny tajlandzkiej policji, gen. Suwat Jangyodsuk przyznał, że istnieją obawy o wybuch przemocy w birmańskim granicznym stanie Szan, co mogłoby wywołać falę nielegalnej imigracji. Według jego oświadczenia służby miały także otrzymać informacje o demonstracjach planowanych przez już mieszkających w królestwie Birmańczyków, którzy chcieliby wyrazić solidarność z uwięzioną przez wojsko przywódczynią Aung Saan Suu Kyi i innymi politykami jej partii Narodowa Liga na rzecz Demokracji (NLD), która zdecydowanie zwyciężyła w listopadowych wyborach.

Tajlandzcy urzędnicy imigracyjni zapowiedzieli pracującym w królestwie obywatelom Birmy, że jakiekolwiek protesty będą prowadziły do aresztowań.

Wojskowi w Birmie i Tajlandii od lat prowadzą ze sobą bliski dialog. W pierwszej połowie lutego tajlandzki premier, generał Prayuth Chan-ocha, poinformował, że główny organizator przewrotu w sąsiednim kraju, generał Min Aung Hlaing, poprosił go w liście o "pomoc we wspieraniu demokracji". Prayuth ocenił też, że to przywódca birmańskiej junty powinien zdecydować o dalszym rozwoju wypadków w tym kraju.

Z Kuala Lumpur Tomasz Augustyniak