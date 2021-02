Tajlandia zaczęła szczepienia chińską szczepionką, premier czeka na AstraZeneca

Tajlandia rozpoczęła w niedzielę swój program szczepień przeciwko Covid-19. Pierwsze dawki chińskiej szczepionki otrzymali minister zdrowia, członkowie rządu i medycy.

Tajlandia jest szóstym krajem Azji Południowo-Wschodniej po Singapurze, Indonezji, Birmie, Kambodży i Malezji, gdzie rozpoczyna się masowa akcja immunizacyjna. W poniedziałek kampania szczepień ma się rozpocząć na Filipinach, gdzie w niedzielę dotarło pierwszych 600 tys. dawek chińskiego preparatu CoronaVac. W marcu rozpoczęcie szczepień planuje także Wietnam.

W Tajlandii pierwszą osobą, która otrzymała w niedzielę preparat był wicepremier i minister zdrowia Anutin Charnvirakul. Wśród zaszczepionych byli także m.in. wiceminister zdrowia, ministrowie i wiceministrowie kultury, rolnictwa, edukacji oraz medycy. 66-letni szef rządu Prayuth Chan-ocha był obecny podczas śledzonego przez media wydarzenia, ale sam nie poddał się szczepieniu, ponieważ - jak podało ministerstwo zdrowa - chińską szczepionkę zaleca się jedynie osobom od 18. do 59. roku życia, zaś europejski preparat firmy AstraZeneca nie otrzymał jeszcze wszystkich wymaganych prawem zezwoleń.

Z niespełna 26 tys. zachorowań na Covid-19 i zaledwie 83 zgonami Tajlandia jest wśród kilku azjatyckich krajów najmniej dotkniętych pandemią.

Szczepionki mają początkowo trafić do trzynastu prowincji kraju o największej liczbie zakażeń, a w pierwszej kolejności otrzymają je pracownicy służby zdrowia i osoby z grup ryzyka. Jak poinformował rząd, szczepienia będą dostępne za darmo zarówno dla wszystkich obywateli 70-milionowego kraju, jak i dla przebywających tam cudzoziemców.

W środę do azjatyckiego królestwa trafiło 200 tys. dawek preparatu pekińskiej firmy Sinovac Biotech i 117 tys. dawek szczepionki AstraZeneca. Jak zauważył w czwartek dziennik "Khao Sod", choć do obu dostaw doszło w tym samym dniu, to jedynie przy okazji odbioru dostawy z Chin zorganizowano powitalną ceremonię, w której wzięli udział premier Tajlandii, minister zdrowia i pełniący obowiązki chińskiego ambasadora Yang Xin. Europejska firma przekazała mediom jedynie fotografię pokazującą jej pracowników i urzędników służb sanitarnych podczas odbioru.

Około 60 milionów dawek europejskiego preparatu ma wyprodukować w Tajlandii miejscowa firma Siam Bioscience, należąca do biura zarządzającego królewskimi nieruchomościami. Część z jej produkcji ma być przeznaczona na eksport. W styczniu powiązane z pałacem przedsiębiorstwo znalazło się w kłopotach po tym, jak prominentni działacze opozycji skrytykowali przekazanie mu publicznych środków. Pod siedzibą Siam Bioscience odbyła się demonstracja, zaś AstraZeneca odwołała konferencję prasową, na której miała ogłosić uzyskanie pozwolenia na rozpowszechnianie swojej szczepionki na tajlandzkim rynku.

Z Kuala Lumpur Tomasz Augustyniak