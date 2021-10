Tajlandia: Zmarł nastolatek postrzelony w czasie starć z policją

Zmarł 15-letni Warit Somnoi, który w sierpniu został postrzelony w czasie zamieszek w Bangkoku, jakie wybuchły podczas antyrządowej demonstracji. Chłopiec, który miał uszkodzony pień mózgu, od połowy sierpnia pozostawał w śpiączce, podłączony do respiratora.

Somnoi został postrzelony 16 sierpnia przed posterunkiem policji w stołecznej dzielnicy Din Daeng, gdy po antyrządowej demonstracji doszło do ulicznych walk młodych protestujących z służbami bezpieczeństwa.

Lekarze w publicznym szpitalu Rajavithi, do którego trafił ranny nastolatek, początkowo szacowali jego wiek na około 20 lat. Jak poinformowali, chłopak nie oddychał, kiedy został przywieziony przez karetkę z pociskiem tkwiącym w górnej części szyi. Choć kulę usunięto, to uszkodziła pień mózgu.

"Dlaczego ci, którzy walczą o lepsze życie dla swojego pokolenia muszą umierać?" - napisał na Twitterze Rangsiman Rome z opozycyjnej partii MFP, informując o zgonie młodego demonstranta.

Policja wielokrotnie zaprzeczyła, że to funkcjonariusze postrzelili chłopaka. Wypierała się także używania ostrej amunicji do rozpędzania antyrządowych marszów. Wiadomo jednak, że mundurowi strzelali do demonstrantów z broni gładkolufowej, używając gumowych pocisków.

Zastępca szefa stołecznej policji Piya Tawichai poinformował, że śledczy przeprowadzili badania balistyczne usuniętej z ciała nastolatka kuli, by ustalić kaliber i typ broni, z której padły strzały. Jak dodał, z związku ze sprawą postawiono w stan oskarżenia 28-letniego mężczyznę. Politycy opozycji i prodemokratyczni aktywiści domagają się ukarania sprawcy, nie milkną także głosy tych, którzy jako prawdziwych winowajców wskazują policjantów.

Od sierpnia w stołecznej dzielnicy Din Daeng regularnie dochodzi do brutalnych starć. W pobliżu znajduje się dom premiera Prayutha, którego dymisji od przeszło roku bezskutecznie domagają się aktywiści.

Do rozpędzania protestów służby wielokrotnie używały gumowych kul, gazu łzawiącego i armatek wodnych. Niektórzy z protestujących atakowali policję petardami i kamieniami. Płonęły także policyjne samochody i uliczne stoiska.

Według doniesień tajlandzkich mediów tej samej nocy, której postrzelony został Somnoi, poważne obrażenia odniosło co najmniej sześcioro demonstrantów, a połowa - w tym czternasto- i szesnastolatek - trafiła do szpitali z ranami postrzałowymi.

Latem organizacje broniące praw człowieka wezwały tajlandzkie władze do ograniczenia brutalności podległych im służb i wyciągnięcia konsekwencji wobec odpowiedzialnych za postrzelenia.

Zapoczątkowane przez ruchy studenckie antyestablishmentowe wystąpienia trwają w Tajlandii od 2020 roku. Ich uczestnicy żądają ustąpienia blisko związanego z armią rządu oraz zmian w konstytucji i reform politycznych, w tym ograniczenia roli króla.

Wiosną 2021 roku masowe demonstracje straciły na sile po wzroście liczby zachorowań na Covid-19, aresztowaniu najważniejszych przywódców studenckiego ruchu i jego wewnętrznych podziałach.

Na czoło protestów wysunęli się wówczas działacze innych organizacji, w tym tzw. "czerwonych koszul" oraz nieformalnych grup młodych ludzi pochodzących z robotniczych rodzin mieszkających w ubogich dzielnicach Bangkoku. To właśnie te ostatnie ugrupowania, w tym organizacja o nazwie "Thalugaz", są wiązane z ulicznymi walkami.

Tomasz Augustyniak