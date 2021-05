Tajwan: 180 lokalnych zarażeń, stolica wchodzi w wysoki poziom obostrzeń

Na Tajwanie zarejestrowano w sobotę 180 nowych przypadków lokalnych zarażeń koronawirusem - podało tajwańskie Centrum do spraw Kontroli Chorób (CECC). Jest to znaczny wzrost po tym, jak dzień wcześniej zarejestrowano rekordowe 29 lokalnych zakażeń. Tajpej i Nowe Tajpej w odpowiedzi podniosły poziom obostrzeń.

Od wybuchu epidemii potwierdzono 1475 przypadków zarażeń w kraju, 12 osób zmarło, 1116 zostało wyleczonych. W sobotę poinformowano o 185 nowych przypadkach zarażeń, z czego aż 180 to przypadki lokalne. Do piątku zaszczepiono prawie 190 tysięcy osób.

Na zwołanej wyjątkowo w godzinach rannych konferencji prasowej ogłoszono nowy poziom obostrzeń - na razie będzie on obowiązywał w Tajpej i Nowym Tajpej na północy kraju. Do 28 maja zamknięte zostaną wszystkie miejsca publiczne oprócz sklepów i restauracji, na uniwersytetach wprowadzone zostanie nauczanie zdalne. Zabronione zostaną spotkania w grupach większych niż 5 osób wewnątrz budynków i 10 osób na świeżym powietrzu. Reszta miast pozostaje na razie na drugim poziomie obostrzeń, co oznacza odwołanie masowych imprez.

Jak stwierdził podczas wtorkowej konferencji prasowej szef resortu zdrowia i opieki społecznej Chen Shih-chung, podniesienie obostrzeń do najwyższego, czwartego poziomu nastąpi, gdy przez tydzień na Tajwanie zarejestrowane będzie po 100 dziennych lokalnych przypadków. Najwyższy poziom obostrzeń oznacza narodową kwarantannę i zakaz opuszczania domów bez konieczności.

W Tajpej i Nowym Tajpej wszyscy w panice ruszyli do sklepów, wykupywane są produkty takie jak papier toaletowy, zupki instant czy artykuły pierwszej potrzeby. W niektórych sklepach trzeba stać w godzinnych kolejkach. Ludzie dzielą się w mediach społecznościowych zdjęciami pustych sklepowych półek. W większości sklepów i restauracji klienci muszą rejestrować swoją obecność poprzez skanowanie kodu QR i wypełnianie specjalnego formularza.

Ze względu na szybką reakcję i wysokie standardy sanitarne, Tajwanowi, jako jednemu z niewielu krajów na świecie, prawie przez rok udało się powstrzymywać lokalne rozprzestrzenianie się wirusa. Pasmo sukcesów zostało przerwane w grudniu, gdy pierwszy raz po 253 dniach zarejestrowano lokalny przypadek Covid-19, ale udało się wtedy zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu wirusa.

Nagły wzrost zakażeń lokalnych zaskoczył obywateli kraju, którzy do tej pory pozostawali poza zasięgiem pandemii.