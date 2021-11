Tajwan: Amerykańscy kongresmeni spotkali się z prezydent Caj Ing-wen

Delegacja kongresmenów z USA spotkała się w piątek z przedstawicielami tajwańskiego rządu, w tym z prezydent Caj Ing-wen oraz ministrem spraw zagranicznych Josephem Wu.

W czwartek wieczorem na lotnisko w Tajpej samolotem sił powietrznych USA przyleciała delegacja amerykańskich kongresmenów. W dwudniowej wizycie bierze udział pięciu parlamentarzystów z Markiem Takano na czele.

"Gwarancje USA wobec Tajwanu są nie tylko solidne jak skała, lecz wciąż się też pogłębiają. Tajwan jest nie tylko historią demokratycznego sukcesu i godnym zaufania partnerem, ale również pozytywną siłą na naszym świecie. Niezmiernie cieszymy się, widząc, że nasza obopólna przyjaźń i zaufanie zaczynają przynosić owoce" - stwierdził Takano podczas spotkania z prezydent Caj.

Takano powiedział również: "jesteśmy tutaj na Tajwanie, żeby przypomnieć naszym partnerom i sojusznikom, że po dwóch trudnych latach, które przetrwaliśmy, nasze zobowiązania i odpowiedzialność za bezpieczny Indo-Pacyfik są silniejsze niż kiedykolwiek."

"Jeśli chodzi o sytuację regionalną - będącą obiektem zainteresowania delegacji - Tajwan będzie wzmacniał współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, aby zagwarantować pokojowy i stabilny rozwój w regionie" - oznajmiła prezydent Caj.

Według oświadczenia MSZ Tajwanu strony rozmawiały przede wszystkim o bezpieczeństwie regionalnym, ale również o współpracy gospodarczej i handlowej.

"Wizyta delegacji kongresmenów pod przewodnictwem Marka Takano świadczy o intensywności i bliskości relacji tajwańsko-amerykańskich" - można przeczytać w oświadczeniu resortu spraw zagranicznych i dalej: "Tajwan ma nadzieję na dalsze pogłębianie współpracy z USA i działanie na rzecz społeczności międzynarodowej".

Chiny wyraziły sprzeciw wobec wizyty amerykańskiej delegacji na Tajwanie. Jak przekazały w swoich mediach społecznościowych deputowane Partii Republikańskiej Elissa Slotkin oraz Nancy Mace, chińska ambasada w USA miała wywierać naciski, by odwołano wizytę członków Izby Reprezentantów na Tajwanie.

W piątek w strefie identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu (ADIZ) pojawiło się osiem chińskich samolotów wojskowych, w tym dwa samoloty bombowe Xian H-6, zdolne do przenoszenia głowic nuklearnych, oraz cztery myśliwce Shenyang J-16. Lokalne media wiążą to naruszenie strefy właśnie z pobytem amerykańskiej delegacji.

Jest to już druga w tym miesiącu wizyta kongresmenów USA na Tajwanie. Na początku listopada dyskretnie odwiedziła Tajwan grupa polityków z senatorem Johnem Cornynem na czele. Tajwańskie MZS informowało, że kongresmeni spotkali się m.in z prezydent Caj, tajwańskim MON oraz przedstawicielami innych ministerstw. CNA informowała natomiast, że odwiedzili oni siedzibę największego światowego producenta podzespołów - TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd).

Nie są to jedyne zaplanowane w ostatnim czasie wizyty parlamentarzystów na Tajwanie - jak potwierdził tajwański MSZ, na początku grudnia do kraju ma udać się również grupa 10 posłów z Litwy, Łotwy i Estonii.

Z Tajpej Aleksandra Bielakowska