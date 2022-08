Tajwan bije kolejne rekordy w eksporcie maszyn

Chińsko-amerykański spór wokół Tajwanu skupił uwagę na wojskowej reakcji Chin i wypowiedziach przedstawicieli chińskiego rządu, krytykujących działania Tajwanu i USA. Zagrożenie militarną eskalacją ponownie wzrosło. Według ostatnich danych gospodarczych, skutki tych napięć nie wychodzą jednak na razie poza kwestie polityczne i demonstracje militarne. Przykładem może być rosnąca tajwańsko-chińska wymiana w zakresie przemysłu maszynowego.

9 sierpnia tajwańskie stowarzyszenie przemysłu maszynowego TAMI zaprezentowało dane za lipiec dotyczące eksportu maszyn produkcyjnych. Jego wartość wyniosła 3,38 mld dolarów i była wyższa o blisko 21 proc. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Od początku roku Tajwańczycy wyeksportowali maszyny o wartości ponad 21 mld dolarów, co stanowi wzrost o blisko 14 proc. r./r. Jak podaje TAMI, dobra koniunktura powinna się utrzymać do końca 2022 r., co według ich wyliczeń przyczyniłoby się do sumarycznego wzrostu eksportu maszyn o ok. 15 proc.

Wzrost ten miałby się dokonać pomimo napięć geopolitycznych. To właśnie napięcia na linii Chiny – Tajwan – USA wydają się być największą niewiadomą przy próbach prognozowania trendów rynkowych.

Jest to o tyle istotne, że gospodarka Tajwanu jest zorientowana na eksport. Według danych The Observatory of Economic Complexity (OEC) wynosi on ok. 375 mld dolarów (dane za 2020 r.) i jak podaje platforma Trading Economics, ma udział w generowaniu ok. 70 proc. PKB tego państwa. Dzięki zwiększonemu wywozowi maszyn, elektroniki i produktów opartych na minerałach, tylko w lipcu br. wywóz osiągnął wartość ponad 43 mld dolarów. Według OEC, głównymi kierunkami eksportu są Chiny (włącznie z Hongkongiem) i USA, które stanowią odpowiednio 40 proc. i 15 proc. całego eksportu. Wśród hitów eksportowych pierwsze miejsce zajmuje elektronika. Eksport maszyn jest na 4. miejscu, stanowiąc 7,5 proc. wartości całego wywozu.

Na razie trudno ocenić, jak na te wyniki wpłynęła wizyta Nancy Pelosi i późniejsze odwiedziny wyspy przez inną delegację członków Kongresu. Jednak wiadomo, że działania odwetowe Chin podjęte na polu wymiany handlowej, takie jak zakaz importu części produktów żywnościowych, jak ryby i cytrusy, choć mogą być bolesne dla części przedsiębiorców, to nie wpłyną jednak w znaczny sposób na gospodarkę Tajwanu, gdyż według danych DBS Group, tajwańskie produkty rolne stanowią 0,6 proc. całego eksportu. Restrykcje ominęły działy gospodarki istotne dla ChRL, jak choćby przemysł maszynowy.

Napięcia wokół wyspy trwają z różną częstotliwością od wielu miesięcy. Nie stanowiło to do tej pory przeszkody dla tajwańskich producentów maszyn produkcyjnych w osiąganiu dobrych wyników finansowych. Choć obecnie sytuacja dalej jest napięta, wydaje się, że w interesie żadnej ze stron nie leży eskalacja napięć gospodarczych.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma

Zobacz nasze najnowsze 1x1 o imporcie ukraińskiego zboża