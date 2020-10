Tajwan: Były pułkownik tajwańskiego wywiadu oskarżony o szpiegostwo na rzecz Chin

Tajwańska prokuratura oskarżyła Changa Chao-jana, emerytowanego pułkownika tajwańskiego Biura Wywiadu Wojskowego (MIB), o werbowanie innych pracowników MIB i kontaktowanie ich z chińskimi agentami, a także ujawnianie tajnych informacji - poinformowano w środę w Tajpej.

Jak przekazała tajwańska Centralna Agencja Informacyjna (CNA), sąd w Tajpej przychylił się do wniosku prokuratora i zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zatrzymania oskarżonego, który mógłby uciec za granicę albo próbować zniszczyć dowody. Chang zeznał, że posiada rodzinę i znajomych w Chinach oraz że wielokrotnie tam podróżował. Według sądu świadczy to o koneksjach i możliwości ucieczki.

Zatrzymanemu grozi od roku do siedmiu lat więzienia. Chang nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Mężczyzna nazwał się pierwszym szpiegiem Tajwanu i podkreślił, że zawsze był lojalny wobec swojego kraju. Zaznaczył, że był jedynym tajwańskim agentem, który przebywał w Chinach podczas protestów na placu Tiananmen w 1989 r. Lokalne media donoszą również, że rodzina Changa jest związana z kręgami wywiadowczymi na Tajwanie.

Dwóch innych oskarżonych, major Yueh Chih-chung oraz emerytowany pułkownik Chou Tien-tzu, zostali wypuszczeni za kaucją po przesłuchaniu w środę. W nocy z wtorku na środę policja przeszukała mieszkania oskarżonych i wezwała na przesłuchania co najmniej pięć innych osób, które mogą być zamieszane w sprawę.

Prokuratura przekazała, że w latach 2016-2018 Chang i Chou mieli skontaktować z chińskimi agentami majora Yueh. Yueh miał udać się na spotkanie sam, a Chou miał w tym czasie przekazać agentom ChRL poufne informacje dotyczące tajwańskiego wywiadu. Prokuratura podejrzewa, że Chang, Chou i Yueh pracowali jako podwójni agenci dla Chin.

Co więcej władze poinformowały, że w 2013 r. Chang i Chou, podczas pobytu w Chinach, mieli przedstawić chińskim agentom innego emerytowanego pracownika Biura o nazwisku Fu, a w latach 2016-2017 innego pracownika tajwańskiego wywiadu o nazwisku Wang.

Wiadomości o zatrzymaniu Changa pojawiły się w mediach tydzień po tym, gdy chińska państwowa stacja telewizyjna CCTV w programie "Tajwańscy szpiedzy" w ciągu trzech dni wyemitowała nagrania pokazujące czterech obywateli Tajwanu, którzy na wizji przyznają się do działań wywiadowczych przeciw ChRL. Wszyscy we wcześniejszych latach zaginęli podczas pobytu w Chinach.

Premier Tajwanu Su Tseng-chang odniósł się do tych oskarżeń zauważając, że Tajwan, jako demokratyczne państwo, nie musi się uciekać do środków takich jak szpiegostwo. Chiny natomiast, będąc państwem totalitarnym, w rzeczywistości same nie cofają się przed praktykami, o które oskarżają inne kraje.

Tajwańska Rada ds. Chin Kontynentalnych przestrzegła obywateli Tajwanu przed podróżami do Chin. Ostatnie zatrzymania Tajwańczyków w Chinach, w tym zatrzymanie dwóch tajwańskich naukowców przebywających na zagranicznych uniwersytetach, pokazują, że każdy może zostać zatrzymany i posądzony o szpiegostwo - ostrzegła Rada.

Z Tajwanu Aleksandra Bielakowska

