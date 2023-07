Tajwan: Coroczne ćwiczenia wojsk przeciwko agresji Chin

Od poniedziałku na Tajwanie odbywają się ćwiczenia wojskowych sił zbrojnych Tajwanu Han Kuang. Celem ćwiczeń jest zwiększenie gotowości bojowej w przypadku chińskiej inwazji.

Tegoroczna 39. edycja ćwiczeń, która rozpoczęła się w poniedziałek o 6 rano czasu lokalnego, ma skupiać się przede wszystkim na testowaniu zachowania i utrzymania zdolności bojowych wojska w przypadku chińskiej inwazji na pełną skalę.

Jak wskazał resort obrony, w ramach symulacji inwazji myśliwce sił powietrznych, które pierwotnie były rozmieszczone w zachodniej części Tajwanu, zostały wysłane do bazy lotniczej Hualien na wschodzie kraju. Główne okręty marynarki wojennej kraju opuściły również swoje porty macierzyste i popłynęły do wyznaczonych miejsc u wybrzeży, przygotowując się do symulacji konfrontacji z siłami wroga. Oprócz ćwiczeń regularnego wojska mają zostać sprawdzone także siły rezerwowe kraju.

W poniedziałek na północy Tajwanu przeprowadzono również ćwiczenia obrony przeciwlotniczej Wanan. Przez pół godziny rozbrzmiewały alarmy, rozesłane zostały specjalne powiadomienia tekstowe, a cywile kierowani byli do schronów. W samym Tajpej znajduje się około 5 tysięcy takich schronów. Podobne ćwiczenia będą kontynuowane w innych częściach wyspy w następnych dniach. Lokalne władze w tym roku są również zobowiązane do zorganizowania kolejnych półgodzinnych ćwiczeń w celu przetestowania działania schronów oraz sprawdzenia ilość zapasów.

Han Kuang są największymi ćwiczeniami tajwańskiego wojska i odbywają się od 1984 roku. Podzielone są na dwie części: grę wojenną, która odbyła się w tym roku w maju i ćwiczenia terenowe, zaplanowane właśnie na ostatni tydzień lipca. Ćwiczenia potrwają pięć dni i zakończą się w piątek. Według resortu obrony część z zaplanowanych ćwiczeń może zostać odwołana, gdyż do kraju zbliża się właśnie Tajfun Doksuri.

W poniedziałek ChRL ponownie wysłały 11 samolotów wojskowych i 6 okrętów do działań w okolicy kraju. W ostatnim czasie takie działania chińskiego wojska są na porządku dziennym; rekordowe naruszenie miało miejsce w kwietniu 2022, kiedy z 91 chińskich samolotów wojskowych, które prowadziły działania w okolicach Tajwanu, 54 naruszyło tajwańską strefę identyfikacji obrony powietrznej (ADIZ) i przekroczyło linię mediany Cieśniny Tajwańskiej.