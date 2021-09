Tajwan: Delegacja resortu gospodarki odwiedzi Czechy, Litwę i Słowację w ramach pogłębiania relacji z Europą Środkowo-Wschodnią

Delegacja tajwańskiego ministerstwa gospodarki w październiku uda się do Czech, na Litwę i na Słowację, by promować wzajemne relacje ekonomiczne - zapowiedział we wtorek MSZ w Tajpej. Resort wskazał w tym kontekście na pogłębianie kontaktów z Europą Środkowo-Wschodnią, w tym na szczepionki przeciw Covid-19 przekazane Tajwanowi przez część krajów regionu.

"W myśl tajwańskiej strategii dyplomatycznej i handlowej przewodniczący Państwowej Rady Rozwoju Kung Ming-hsin, na czele 65-osobowej delegacji złożonej z przedstawicieli różnych ministerstw i prywatnych przedsiębiorstw, w dniach 20-30 października 2021 r. czarterowym lotem odwiedzi Słowację, Czechy i Litwę" - podano w komunikacie ministerstwa spraw zagranicznych.

"Wierzymy, że wykorzystując odwagę, przedsiębiorczość i innowacyjne myślenie Tajwańczyków, uda się stworzyć jeszcze więcej okazji do współpracy handlowej, nawiązać jeszcze więcej połączeń pomiędzy Tajwanem i naszymi demokratycznymi partnerami w Europie Środkowo-Wschodniej, oraz wspólnie wykuć trwały, "demokratyczny" łańcuch dostaw" - wskazano.

Przedstawiciel tajwańskiego MSZ Remus Chen, cytowany przez agencję Reutera, wskazał, że w skład delegacji wejdą przede wszystkim przedstawiciele firm technologicznych, w tym producentów aut elektrycznych. Nie wymienił jednak konkretnych nazw.

Ministerstwo podkreśliło, że planowana delegacja związana jest z intensyfikacją kontaktów pomiędzy krajami w Europie Środkowo-Wschodniej w ostatnich miesiącach. Wskazało m.in. na darowizny szczepionek od krajów tego regionu, w tym 400 tys. dawek z Polski.

Pod koniec lipca na Tajwan dotarło 20 tys. dawek szczepionki przeciw Covid-19 podarowanych przez Litwę. W sierpniu Czesi podarowali Tajwanowi 30 tysięcy dawek preparatu firmy AstraZeneca. Chęć przekazania 10 tys. dawek ogłosiła Słowacja.

W ostatnich miesiącach Litwa i Tajwan ogłosiły, że otworzą biura reprezentacyjne w swoich krajach. Tajwańskie Biuro Reprezentacyjne będzie miało swoją siedzibę w Wilnie. Będzie to pierwsza placówka przedstawicielska Tajwanu w Europie, która w swojej oficjalnej nazwie zawrze słowo "Tajwan" - do tej pory wszystkie podobne placówki, ze względu na brak oficjalnych relacji dyplomatycznych i naciski ze strony Chin, musiały używać nazwy stolicy Tajwanu, Tajpej. Na jesieni w Tajpej ma zostać otwarte przedstawicielstwo Litwy.

Chiny ostro skrytykowały decyzję Litwy, co poskutkowało odwołaniem ambasadora w Wilnie i wezwaniem z Pekinu litewskiego ambasadora na konsultacje. W maju Litwa zdecydowała się również na bezprecedensowe opuszczenie formatu współpracy Chin z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, znanego pod nazwą 17+1.

W kontekście relacji Czech i Tajwanu rząd tajwański wielokrotnie wspominał m.in. o współpracy w zakresie walki z pandemią Covid-19 czy o kwietniowej rezolucji czeskiego Senatu, popierającej udział Tajwanu w Światowym Zgromadzeniu Zdrowia (Chiny od 2016 r. blokują status obserwatora Tajwanu w tym organie Światowej Organizacji Zdrowia). Wspomniano również o bezprecedensowej wizycie czeskiej delegacji z przewodniczącym Senatu Miloszem Vystrczilem na czele we wrześniu ubiegłego roku.

Z Tajpej Aleksandra Bielakowska