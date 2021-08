Tajwan: Do Tajpej przyleciały szczepionki przeciw Covid-19 podarowane przez Czechy

Do Tajpej w niedzielę wieczorem przyleciało 30 tys. dawek szczepionki przeciw Covid-19 podarowanych przez Czechy. Do tej pory na Tajwan dotarło w sumie prawie 6 milionów szczepionek przekazanych przez Japonię, USA i Litwę. Chęć podzielenia się preparatami przeciw Covid-19 wyraziła też Słowacja.

Tajwańskie Centrum do spraw Kontroli Chorób (CECC) potwierdziło, że do stolicy kraju w niedzielę wieczorem przyleciało 30 tysięcy dawek preparatu Moderny.

Tajwański resort spraw zagranicznych podziękował w oświadczeniu za podarowane szczepionki i podkreślił, że w ostatnim roku znacząco zacieśniły się relacje Tajwanu i Czech. Wspomina m.in. o współpracy w zakresie walki z pandemią Covid-19 czy rezolucji czeskiego Senatu z kwietnia, w której poparł on udział Tajwanu w Światowym Zgromadzeniu Zdrowia (Chiny od 2016 r. blokują status obserwatora Tajwanu w tym organie Światowej Organizacji Zdrowia). We wrześniu zeszłego roku na Tajwan przyleciała również z bezprecedensową wizytą czeska delegacja z przewodniczącym Senatu Miloszem Vystrczilem na czele.

Niedobór szczepionek był jednym z najbardziej palących problemów Tajwanu. Pomimo zakupu 20 milionów zagranicznych preparatów, na Tajwan przez długi czas nie docierały szczepionki - dopiero dzięki darowiznom udało się przyśpieszyć program szczepień.

Do tej pory na liczącym 24 miliony mieszkańców Tajwanie pierwszą dawką zaszczepiono prawie 10 mln osób, co stanowi 41 proc. ludności. Dwie dawki szczepionki otrzymało zaledwie 870 tysięcy osób, co stanowi mniej niż 4 proc. populacji. Większość dostępnych na Tajwanie szczepionek z zagranicy została prawie zupełnie wykorzystana.

W zeszłym tygodniu rozpoczęto szczepienia wyprodukowaną na Tajwanie szczepionką Medigen. Mieszkańcy chętnie zapisują się na szczepienia lokalnym preparatem - w zaledwie tydzień zaszczepiono nim już ponad 550 tysięcy osób, wyczerpując większość dostępnych dawek. Na razie rząd zamówił 5 milionów dawek Medigenu.

Pod koniec lipca, po opanowaniu sytuacji pandemicznej, Tajwan przeszedł na niższy, 2 poziom obostrzeń. W środę po raz pierwszy od maja w kraju nie zarejestrowano lokalnych zakażeń koronawirusem. W niedzielę liczba nowych infekcji nieznacznie wzrosła - zarejestrowano 13 lokalnych przypadków, z czego większość to osoby przebywające na kwarantannie po potwierdzonym kontakcie z zakażonymi.

Od wybuchu pandemii na Tajwanie potwierdzono 15 983 zakażeń oraz 834 zgony w związku z Covid-19.

Z Tajpej Aleksandra Bielakowska