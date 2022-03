Tajwan dołączy do inicjatywy ws. zablokowania Rosji dostępu do SWIFT

Tajwan dołączy do inicjatywy ws. zablokowania Rosji dostępu do systemu międzynarodowych rozliczeń finansowych SWIFT i dostarczy Ukrainie pomoc humanitarną - poinformował we wtorek rząd w Tajpej.

Prezydent Caj Ing-wen powiedziała, że Tajwan będzie nakładał sankcje na Rosję w porozumieniu z zachodnimi partnerami.

Resort spraw zagranicznych poinformował, że Tajwan, jako "członek demokratycznego obozu wspólnoty międzynarodowej (...) oraz ze względów humanitarnych dostarczy Ukrainie pilnie potrzebne materiały umożliwiające pomoc medyczną".

Rząd w Tajpej już w piątek ogłosił, nie informując wtedy jeszcze o szczegółach planowanych retorsji, że dołączy do sankcji nałożonych na Rosję przez Stany Zjednoczone i inne kraje.