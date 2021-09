Tajwan: Entuzjazm po podarowaniu przez Polskę szczepionek przeciw Covid-19

Na Tajwan przyleciały w niedzielę szczepionki przeciw Covid-19 podarowane przez Polskę. Politycy i zwykli obywatele w tym kraju dziękują Polsce za okazany gest.

W obliczu niedoboru szczepionek i zagrożenia kolejnymi wariantami koronawirusa, polski rząd przekazał Tajwanowi w darowiźnie 400 tys. dawek szczepionek firmy AstraZeneca. Polska stała się tym samym trzecim największym dawcą szczepionek dla Tajwanu, po Japonii i USA.

Na Tajwanie, członkowie rządu, politycy i obywatele z entuzjazmem przyjęli wiadomość o przekazaniu przez Polskę szczepionek, dziękując za okazany gest. W Tajpej, na najwyższym wieżowcu w kraju, Taipei 101. wyświetlono wieczorem napisy: "Dziękujemy Polsko", "Przyjaźń pomimo dystansu" i "Niezłomna przyjaźń". Na oficjalnych kontach rządowych w mediach społecznościowych opublikowano posty oraz grafiki, w których dziękowano za okazaną pomoc. Posty te były szeroko udostępniane i komentowane przez obywateli kraju.

"400 tys. przekazanych przez Polskę szczepionek przeciw Covid-19 wylądowało na Tajwanie. Jesteśmy wzruszeni tym wielkodusznym gestem oraz przekazujemy szczere podziękowania dla rządu i obywateli tego europejskiego kraju. Współpraca i solidarność pokonają pandemię. Tak! Polska może pomóc (#PolandCanHelp)!" - można przeczytać m.in. na Twitterze tajwańskiego resortu spraw zagranicznych.

Ta pomoc nie tylko świadczy o polsko-tajwańskiej przyjaźni, jest również kolejnym świadectwem wzajemnego wsparcia, jakiego udzielają sobie demokratyczne państwa w walce z pandemią - napisano w mediach społecznościowych prezydent Caj Ing-wen. I dalej: "Obecnie, gdy ta pandemia wciąż zagraża całemu światu, chciałabym przekazać Polsce najszczersze podziękowania za ten wspaniałomyślny gest. Tajwan będzie kontynuował walkę z koronawirusem ramię w ramię z wieloma partnerami wyznającymi wartości demokracji i wolności."

Jest to tylko jeden z wielu podobnych wpisów. Wśród osób, które wyraziły swoją wdzięczność znaleźli się również przedstawiciele rządu i partii rządzącej, m.in. wiceprezydent William Lai Ching-te, premier Su Tseng-chang, a także ministrowie i parlamentarzyści. Minister zdrowia Chen Shih-chung w trakcie konferencji prasowej, podczas której przestawiał sytuację pandemiczną w kraju, wystąpił w maseczce z polską flagą i wyraził wdzięczność za darowiznę.

Do tej pory na Tajwan dotarło w sumie prawie 6 milionów szczepionek przekazanych przez Japonię, USA, Litwę i Czechy. Chęć donacji preparatów potwierdziła też Słowacja. Szczepionki z Polski to trzecia co do wielkości donacja, jaką Tajwan otrzymał z zagranicy. Japonia przekazała Tajwanowi ponad 3 miliony dawek, USA - 2,5 miliona, Czechy - 30 tysięcy, a Litwa - 20 tysięcy. Planowana jest również dostawa trzeciej transzy szczepionek z Japonii i 10 tysięcy dawek ze Słowacji.

Niedobór szczepionek jest jednym z najbardziej palących problemów liczącego 24 miliony mieszkańców Tajwanu. Do tej pory na Tajwan dotarło zaledwie 14 milionów dawek preparatów przeciw Covid-19, zaszczepiono ponad 10 milionów osób pierwszą dawką i zaledwie milion dwoma dawkami. Od wybuchu pandemii potwierdzono w kraju 16 019 przypadków zakażeń koronawirusem, z czego ponad 14 tysięcy to przypadki lokalne. Zmarło 837 osób.

Z Tajpej Aleksandra Bielakowska