Tajwan: Firmy zbudują dla wojska flotę dronów

Tajwański rząd ściśle współpracuje z sektorem prywatnym w celu opracowania bezzałogowych statków powietrznych do użytku wojskowego; są nadzieje na zbudowanie floty dronów w już przyszłym roku – przekazano na konferencji prasowej zorganizowanej we wtorek przez resort obrony.

Jak wskazała tajwańska Centralna Agencja Informacyjna, zarówno wojskowe, jak i cywilne drony używane są na co dzień w wojnie w Ukrainie. W obliczu cywilnych i wojskowych zagrożeń ze strony Komunistycznej Partii Chin Tajwan zdecydował się na przyśpieszenie procesu badawczego, by nadążyć za rozwojem technologii dronów.

Chi Li-pin z tajwańskiego Narodowego Chung-Shan Institute of Science and Technology (NCSIST) przekazał, że instytut połączył siły z prywatnymi firmami w budowaniu prototypów pięciu rodzajów komercyjnych dronów do celów wojskowych.

Według Chi opracowanie wojskowych dronów to długi proces, który ze względu na liczne wymagania wojska może zająć od czterech do pięciu lat, ale komercyjne drony mogą przejść odpowiednie testy i być gotowe do prowadzenia wojskowych misji obserwacyjnych w ciągu około roku. Pierwsze prototypy tych maszyn oczekiwane są już w lipcu. Po przejściu wymaganych testów planowana jest masowa produkcja takich dronów.

Chi stwierdził również, że NSCIST ze względów bezpieczeństwa zażądał od zainteresowanych firm przedstawienia dowodu, że nie są one finansowane przez chińskie firmy i że nie mają udziałów w chińskich przedsiębiorstwach. Muszą również zobowiązać się, że nie będą używać produktów ani komponentów wyprodukowanych w Chinach lub przez chińskie firmy.

Z Tajpej Aleksandra Bielakowska

abie/ mms/