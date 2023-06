Tajwan: Grupa polskich parlamentarzystów spotkała się z prezydent Cai i szefem MSZ; rozmawiano m.in. o energetyce

Minister spraw zagranicznych Tajwanu Joseph Wu spotkał się we wtorek z delegacją polskich parlamentarzystów, którą dzień wcześniej przyjęła prezydent Cai Ing-wen. Padły deklaracje pogłębienia partnerstwa w wielu dziedzinach, w tym w energetyce - napisano na stronach internetowych tajwańskiego MSZ.

"Jako bratnie demokracje na linii frontu autorytarnej ekspansji, Tajwan i Polska podzielają ambicję wspólnej pracy na rzecz trwałego pokoju i dobrobytu" - stwierdził na Twitterze szef tajwańskiej dyplomacji.

Wu wyraził nadzieję na pogłębienie dotychczasowej współpracy w zakresie rozwoju półprzewodników i energii wodorowej, a także eksportu produktów rolnych.

W oświadczeniu MSZ przypomniano, że po inwazji Rosji na Ukrainę Tajwan i Polska potępiły rosyjską agresję i wdrożyły szereg sankcji, a większość tajwańskiej pomocy dla Ukrainy jest dostarczana za pośrednictwem Polski.

Podczas bankietu Wu zwrócił uwagę na wina serwowane tego wieczoru - białe litewskie i czerwone australijskie. Wybór nie był przypadkowy, ponieważ Chiny objęły te dwa trunki zakazem importu. "Jest to znak wsparcia dla naszych partnerów w wolności i demokracji" - oświadczył minister.

Posłanka Barbara Bartuś zauważyła, że są to kolory polskiej flagi, "kolory wolności i demokracji, a Polska i Tajwan mają podobne doświadczenia historyczne i uwarunkowania geograficzne, oba kraje musiały stawić czoła zastraszaniu przez mocarstwa i ekspansji autorytaryzmu" - napisano na stronach MSZ.

Temat półprzewodników i energii wodorowej był omawiany także podczas spotkania polskiej delegacji z prezydent Cai w poniedziałek. Według uczestników spotkania strona polska wyraziła szczególne zainteresowanie tajwańskimi półprzewodnikami i wyraziła nadzieję, że współpraca nie ograniczy się tylko do inwestycji, ale także do wymiany w zakresie badań i rozwoju oraz transferu technologii. Zauważono, że obszarem współpracy, który warto rozszerzyć, jest energetyka, ponieważ Polska to trzeci producent wodoru w Europie i "ma ogromny potencjał".

Strona polska zaapelowała także o ustanowienie bezpośredniego połączenia lotniczego pomiędzy Tajwanem i Polską w celu ułatwienia kontaktów.

Prezydent Cai przyznała, że w ciągu ostatnich kilku lat oba kraje działały wspólnie na wielu płaszczyznach, w tym w gospodarce, edukacji, nauce i technologii oraz kwestiach zdrowia, zwłaszcza w czasie pandemii Covid-19, kiedy Polska przekazała Tajwanowi 400 tys. dawek szczepionki AstraZeneca.

Cai wyraziła nadzieję na pogłębienie partnerstwa i zobowiązała się do kontynuowania współpracy w celu pomocy w odbudowie Ukrainy - poinformowała tajwańska agencja prasowa CNA.

W skład delegacji przebywającej na Tajwanie od 18 do 22 czerwca wchodzą wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP Barbara Bartuś, dwóch wiceprzewodniczących Polsko-Tajwańskiej Grupy Parlamentarnej oraz szóstka posłów z pięciu partii politycznych.