Tajwan: Gubernator stanu Arizona z wizytą w Tajpej

Na Tajwan przyleciał we wtorek amerykański gubernator stanu Arizona Doug Ducey – przekazało tajwańskie ministerstwo spraw zagranicznych. Jest to już druga w tym miesiącu wizyta gubernatora z USA na Tajwanie.

W trakcie mającej potrwać trzy dni wizyty, przedstawiciel Arizony spotka się z prezydent Caj Ing-wen oraz z ministrem spraw zagranicznych Josephem Wu. Ducey odbędzie również spotkania z przedstawicielami sektora półprzewodników oraz odwiedzi uniwersytety, które oferują programy w tej dziedzinie, by promować współpracę Tajwanu z USA w tym sektorze.

Jak wskazało MSZ, Tajwan ma bliskie powiązania gospodarcze i handlowe z Arizoną, gdzie głównie w branżach półprzewodników, lotnictwa i elektroniki inwestuje około 100 tajwańskich firm.

"Wizyta gubernatora Arizony na Tajwanie jest szczególnie istotna ze względu na gospodarcze związki tego stanu z wyspiarskim krajem. To właśnie w Arizonie swoją fabrykę buduje TSMC, tajwańskie przedsiębiorstwo, które jest największym producentem półprzewodników na świecie." - wskazał w rozmowie z PAP Marcin Jerzewski, dyrektor tajwańskiego oddziału czeskiego think tanku European Values Center for Security Policy.

Jerzewski dodaje: "Dywersyfikacja łańcuchów dostaw w przemyśle wysokich technologii jest kluczowym wyzwaniem strategicznym dla Stanów Zjednoczonych, a Tajwan, jako lider tego sektora, jest kluczowym graczem, który może to umożliwić."

Nie jest to pierwsza w tym miesiącu delegacja gubernatora USA na Tajwanie. 21 sierpnia w kraju przebywał z 4-dniową wizytą gubernator stanu Indiana, Eric J. Holcomb, który również rozmawiał ze stroną tajwańską o współpracy w dziedzinie półprzewodników.

W sierpniu na Tajwan udały się także trzy delegacje amerykańskiego Kongresu. Na początku sierpnia przebywała tam spikerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, w połowie sierpnia w Tajpej zawitał szef senackiej podkomisji ds. Azji Wschodniej, Pacyfiku i Międzynarodowej Polityki Cyberbezpieczeństwa Edward John Markey, a w ostatni weekend zakończyła się tam wizyta republikańskiej senator Marshy Blackburn.

W odpowiedzi na wizytę Pelosi, chińska armia przeprowadziła bezprecedensowe ćwiczenia wokół Tajwanu, a tajwańske ministerstwo obrony od miesiąca informuje o wzmożonej aktywności wojsk chińskich wokół kraju. We wtorek resort informował o 11 chińskich okrętach i 24 samolotach wojskowych, które prowadziły działania w tym regionie.

W ostatnim czasie Tajwan obserwuje również wzmożone działanie chińskich dronów w bliskiej odległości od tajwańskich archipelagów Kinmen i Matsu, położonych niedaleko od chińskich wybrzeży. We wtorek prezydent Caj przekazała, że poinstruowała ministerstwo obrony, by podejmowało "silne środki zaradcze", gdy jest to konieczne w celu ochrony przestrzeni powietrznej Tajwanu. Siły zbrojne były w ostatnim czasie krytykowane za zbyt łagodne traktowanie chińskich dronów, które odstraszane były racami.

W zeszłym tygodniu, w odpowiedzi na prowokacyjne działania chińskiej armii, rząd tajwański potwierdził podniesienie wydatków na obronność w 2023 roku o 14 proc., do rekordowych 586 miliardów tajwańskich dolarów (91 miliardy złotych), co stanowi 2,4 proc. tajwańskiego PKB.

Z Tajpej Aleksandra Bielakowska

