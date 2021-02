Tajwan: Gujana nie zezwoli na otwarcie tajwańskiego biura reprezentacyjnego

Gujana zerwała umowę o otwarciu u siebie tajwańskiego biura reprezentacyjnego - przekazał w piątek resort spraw zagranicznych Tajwanu. Do zerwania porozumienia doszło zaledwie 24 godziny po ogłoszeniu otwarcia tej placówki przez stronę tajwańską.

Odpowiedzialnością za zerwanie umowy tajwańskie MSZ obarczyło Chiny, które sprzeciwiły się planowanemu uruchomieniu biura.

"Po niecałych 24 godzinach Gujana, pod naciskiem Chin, zerwała porozumienie. Pomimo wielu starań nie udało się odwieść Gujany od tej decyzji. Wyrażamy z tego powodu głębokie ubolewanie" - zakomunikował resort spraw zagranicznych Tajwanu.

"Wyrażamy skrajne niezadowolenie i potępiamy ofensywę chińskiego rządu, która ma na celu ograniczenie udziału Tajwanu i Tajwańczyków w przestrzeni międzynarodowej" - głosi komunikat. I dalej: "Tego rodzaju hipokryzja obnaża jedynie złą naturę chińskiego rządu, zwiększając przepaść pomiędzy ludźmi po dwóch stronach Cieśniny Tajwańskiej".

W czwartek rzeczniczka tajwańskiego MSZ Joanne Ou ogłosiła, że planowane jest otwarcie biura reprezentacyjnego Tajwanu w Gujanie. Ou podkreśliła, że biuro takie pomoże rozwijać relacje Tajwanu z krajami karaibskimi.

W odpowiedzi na to wystąpienie rzecznik resortu spraw zagranicznych ChRL Wang Wenbin wymógł na władzach Gujany "podjęcie konkretnych działań w celu naprawienia popełnionego błędu i wyeliminowania negatywnych efektów".

"Rząd w Tajpej podejmuje aktywne próby dywersyfikacji swojej polityki zagranicznej, w tym rozwijania współpracy z regionami uważanymi za kluczowe również przez Chiny. Świadczyć o tym może ostatnie zacieśnienie współpracy pomiędzy Tajwanem a Somalilandem" - zauważył w rozmowie z PAP Marcin Jerzewski, sinolog i analityk w tajwańskim think tanku Taiwan NextGen Foundation.

W sierpniu Tajwan jako pierwszy otworzył swoje biuro reprezentacyjne w stolicy Somalilandu, Hargejsie. Chiny od samego początku próbowały naciskać na Somaliland, by nie utrzymywał relacji z Tajwanem - jest to strategiczny punkt dla ChRL, która posiada bazy wojskowe w Dżibuti, w niewielkiej odległości od Somalilandu.

"Gujana dołączyła do inicjatywy Pasa i Szlaku w lipcu 2018 roku; miało to miejsce na krótko przed rozpoczęciem wydobycia ropy z nowo odkrytych złóż w kraju. Zgodnie z przewidywaniami, ten karaibski kraj może stać się jednym z największych producentów ropy naftowej per capita w skali światowej i dlatego stosunki z Georgetown pozostaną dla Pekinu kluczowe. Georgetown natomiast może żywić obawy przed utratą kluczowego inwestora i kontrahenta. Aż 70% chińskiego importu z Ameryki Południowej to nieprzetworzone surowce naturalne, co wskazuje na istotną rolę krajów regionu w długoterminowej strategii Chin. Nie dziwią więc działania skierowane przeciw otworzeniu biura reprezentacyjnego Tajwanu w tym regionie" - podkreślił Jerzewski.

Biura reprezentacyjne działają jako de facto ambasady Tajwanu w krajach, z którymi nie utrzymuje on oficjalnych relacji dyplomatycznych. Obecnie na arenie międzynarodowej jedynie 15 krajów uznaje Tajwan za niepodległe państwo. W ostatnich latach, na skutek intensywnych zabiegów ChRL, liczba partnerów dyplomatycznych Tajwanu stale się zmniejsza.

Z Tajpej Aleksandra Bielakowska